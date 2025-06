SDP:n Riitta Mäkinen: Ministerillä ei valmiita ratkaisuja Lakea-yhtiön Omaksi-asukkaille

Kuntarahoitus haki toukokuussa konkurssiin 19 konsernin omistamaa taloyhtiötä eri puolilta Suomea, joiden asukkaat ovat maksaneet seitsemän prosentin alkupääoman ja lyhentäneet vuokran ohella asunnon myyntihintaa. Vuokralaiset olisivat voineet 20 vuoden jälkeen lunastaa asunnon jäljellä olevalla hinnalla. Kirjallisen kysymyksen jättämisen jälkeen Lakea-konserni on hakenut yrityssaneeraukseen maksukyvyttömyyden vuoksi.

Ministeri korosti vastauksessaan, että kuntaomisteinen Lakea Oy vastaa sopimusosapuolena asukkaiden kanssa tehdyistä Omaksi- ja vuokrasopimuksista ja niiden velvoitteiden täyttämisestä. Yhtiön toiminnasta vastaa sen operatiivinen johto ja yhtiön hallitus. Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus Varke ja sitä edeltänyt Ara toimivat yksittäisiin yhtiöihin liittyvissä päätöksissä itsenäisesti suhteessa ympäristöministeriöön. Ministeri tai hallitus eivät voi ohjata Varken päätöksiä suhteessa minkään yhtiön asioihin.

Lakea pyrki aiemmin hakemaan Omaksi-asuntoja erilliseksi yhtiöksi ja haki sille yleishyödyllisen yhteisön asemaa. Varken kielteisen päätöksen mukaan suunniteltu yhtiö ei täytä korkotukilain mukaisia yleishyödyllisyyden edellytyksiä, jotka koskevat mm. riskinottoa ja osingonmaksua. Varken mukaan yleishyödyllisen yhteisön on oltava vakavarainen ja sillä on oltava riittävä lainanhoitokyky.

- Yrityssaneeraushakemus jäädyttää yhtiön ja asukkaiden tilanteen, Lakean mukaan vuokrasuhteet jatkuisivat yrityssaneerauksessa normaalisti ja turvaisi konkurssia paremmin vuokralaisten ja henkilöstön aseman. Käräjäoikeus päättää yrityssaneeraukseen pääsemisestä, toteaa Mäkinen.

Ministeri Multalan mukaan Lakea Oy on hyödyntänyt Omaksi-kohteiden rakentamisessa takauslainamallia, jossa valtion tukena on ainoastaan takausmaksua vastaan saatava valtion täytetakaus, ei esimerkiksi korkotukea. Takauslainoihin ei liity muita rajoituksia kuin velvoite pitää asunnot vuokra-asuntokäytössä vähintään 20 vuoden ajan. Toisin kuin korkotukijärjestelmässä, takauslainakohteiden vuokranmääritys tai varojen käyttö ei siis ole säänneltyä. Takauslainamalliin ei myöskään sovelleta yleishyödyllisyyssäännöksiä, jotka rajaavat yhteisön riskinottoa. Myöskään valtion mahdollisia tervehdyttämistoimia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yhteisöille ei voida myöntää takauslainamalliin.

Ministerin arvion mukaan Lakean Omaksi-kokonaisuuteen liittyy vielä runsaasti epäselviä ja tulkinnanvaraisia seikkoja, joihin saataneen selkoa vasta oikeudellisten prosessien edistyttyä. Konkursseja ja niistä aiheutuvia menetyksiä tapahtuu kaikissa hallintamuodoissa. Kun kyseessä on investointien lainoitukseen liittyvä tuki, tuen ehdot arvioidaan lainaa hyväksyttäessä. Näissä tilanteissa valtion vastuu rajoittuu lainaan liittyviin riskeihin, jolloin riskit muista menetyksistä ovat aina olemassa.

- Turvalliseksi tavaksi päästää kiinni omistusasuntoon markkinoidussa Omaksi-vuokralaisuudessa, on mielestäni ongelmallista, ettei asukkailla ole oikeutta vaikuttaa taloyhtiön päätöksentekoon vastineeksi sijoittamastaan pääomasta, kuten perinteisessä omistusasumisessa. Asuntomarkkinoiden suhdanteet ovat kieltämättä vaikuttaneet kuntaomisteiseen konserniin ja omistavien kuntien kantokyky on ylittynyt. Onko malli, jossa valtion takauslaina edellyttää vuokrakäyttöä 20 vuotta ennen lunastusoikeutta, ylipäätään kestävä, pohtii Mäkinen.

- Ministeri kertasi kirjallisessa vastauksessaan eroja valtion korkotukeman vuokra-asumisen vakavaraisuusvaatimuksiin sekä asumisoikeusasumisen käytänteisiin. Ns. välimallin tarvetta on selvitetty omistusasumisen ja vuokra-asumisen rinnalla. Tilausta matalamman kynnyksen omistusasemalle mitä ilmeisemmin on. On selvää, että lainsäädännössä rooleja ja ehtoja on selkeytettävä. Tähän on palattava heti syksyllä, päättää Mäkinen.

Kansanedustaja Riitta Mäkisen jättämä kirjallinen kysymys: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_180+2025.aspx

Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multalan antama vastaus: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_180+2025.pdf