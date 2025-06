Hämeen kauppakamarin alueen yrityksiä mukana vauhdittamassa ilmastotyötä

Hämeen kauppakamarin keväällä tekemän ilmastokyselyn mukaan lähes 47 prosenttia vastanneista hämäläisyrityksistä on jo laskenut hiilijalanjälkensä. Laskenta on yleistynyt yrityksissä ripeästi. Ilmastokyselyn tulokset osoittavat kuitenkin, että ilmastotyötä jarruttavat vielä yritysten kokemukset liiketoiminnalle sopivien ratkaisujen puutteesta ja korkeista kustannuksista. LähiTapiolan mahdollistama ja Keskuskauppakamarin organisoima Ilmastoyhteisö on rakennettu vastaamaan näihin haasteisiin ja kirittämään pk-yrityksiä vaikuttaviin päästövähennyksiin.

Ilmastoyhteisö koostuu 142 pk-yrityksestä ympäri Suomen, ja sen jäsenet edustavat laajasti eri toimialoja. Valinnasta yhteisöön painotettiin yritysten valmiutta ja jo aloitettua ilmastotyötä sekä sitoutumista yhteisön toimintaan. Yhteisön on tarkoitus jatkaa toimintaa vuosia ja uusia yrityksiä otetaan mukaan vuosittain.

Hämeen kauppakamarin alueelta Ilmastoyhteisöön valitut yritykset ovat:

Forssasta Envor Group Oy ja Suomen Erityisjäte Oy

Heinolasta Wiitta Oy

Hollolasta Syste Oy

Hämeenlinnasta Maavakio Oy ja NHK-Keskus Oy

Jokioisilta ATI-Teräs Oy

Lahdesta JRS Pharma Oy, Nor-Maali Oy, Peikko Group Oy, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, SPK Ratkaisut Oy ja Volar Plastic Oy

Orimattilasta Ferroplan Oy

Sysmästä Sysmän Ikkuna ja Ovi Oy

Jäsenilleen maksuton Ilmastoyhteisö yhdistää yrityksiä, jotka ovat valmiita tekemään liiketoiminnastaan kestävämpää ottamalla ilmastotyössään seuraavia askeleita. Yhteisöön valitut yritykset ovat jo edistäneet ilmastotyötä monin keinoin. Muun muassa siirtymällä vähähiilisiin tai päästöttömiin polttoaineisiin ja energianlähteisiin, rakentamalla ympäristöjohtamisjärjestelmiä ja ilmastostrategioita, sitouttamalla henkilöstöään sekä parantamalla raportointiaan. Yhdistävänä tekijänä on se, että yritykset ovat jo tunnistaneet olennaisimpia vaikutuksiaan ilmastoon. Yrityksen omasta toiminnasta aiheutuvien suorien hiilidioksidipäästöjen laskenta on Ilmastoyhteisöön hyväksymisen kriteeri. Seuraavana askeleena on laskea kattavasti myös arvoketjun päästöt – missä suurimmat päästöt käytännössä aina syntyvät – ja suunnitella, miten päästöjä saadaan vähennettyä.

Ilmastoyhteisö tarjoaa koulutusta, työkaluja ja käytännön tukea arvoketjun Scope 3 -päästöjen laskentaan. Päästölaskennan koulutusten lisäksi yhteisön jäsenet saavat asiantuntija-apua, ajankohtaisia katsauksia ja teemakoulutuksia vaihtuvista vastuullisuuden teemoista. Yhteisössä jaetaan tietoa ja etsitään ratkaisuja yhdessä muiden kestävämpään liiketoimintaan pyrkivien yritysten kanssa.

