Karttaselaimen uusi ilmainen puolukkakartta näyttää puolukan kasvualueet kartalla

Puolukkakartta perustuu useiden paikkatietoaineistojen yhdistämiseen ja analyysiin. Analyysissä tutkimustieto puolukan kasvupaikoista on yhdistetty tietoon kunkin alueen kasvu-olosuhteista. Tuloksena on helposti luettava karttataso, joka auttaa käyttäjää löytämään puolukan parhaat kasvualueet nopeasti ja vaivattomasti. Kartta on käytettävissa maksutta ilmaisessa Karttaselain-sovelluksessa.

Kartalla puolukan tyypilliset kasvupaikat esitetään punaisilla neliöillä kartalla, ja puolukkaa löytyy todennäköisimmin alueilta missä jossa neliöitä on tiheästi ja laajalla alueella.

“Meille tärkeintä on tarjota käyttäjille hyötyä luonnossa liikkumiseen. Puolukkakartta syntyi nimenomaan käyttäjäpalautteesta ja toiveista mustikkakartan jälkeen,” sanoo Karttaselainta kehittävän AccelBit Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hietanen.

Marjastaminen kuuluu jokaisenoikeuksiin. Jokaisenoikeus oikeuttaa poimimaan marjoja ja sieniä sieltä, missä liikkuminenkin on sallittua. Metsähallituksen sivuilla voi lukea mikä kuuluu ja mikä ei kuulu jokaisenoikeuksiin. Et esimerksi saa kulkea tai poimia marjoja toisen pihapiirissä. Lisäksi luonnonsuojelualueilla liikkumista voidaan rajoittaa alueen suojelutavoitteen saavuttamiseksi.

Tulossa myös sienikarttoja

"Karttaselaimessa on nyt mukana sekä mustikka- että puolukkakartta, ja jatkossa on luvassa muun muassa sienikarttoja. Luonnonantimet ansaitsevat oman digiaikansa – ja me haluamme olla siinä mukana.", kertoo Jukka Hietanen luonnonantimien karttojen jatkosuunnitelmista.

Karttaa kehitetään käyttäjien kokemusten pohjalta

Puolukkakartan taustalla oleva ennustemalli hyödyntää useita eri tietolähteitä, muun muassa Luonnonvarakeskuksen ja Maanmittauslaitoksen tarjoamaa paikkatietoa.

Koska ympäristön tietolähteet eivät päivity reaaliaikaisesti ja sääolosuhteet sekä muut luonnonilmiöt voivat vaihdella alueittain, kartta ei anna varmaa tietoa puolukan esiintymisestä. Se toimii kuitenkin hyvänä tukena ja suunnitteluvälineenä marjapaikkojen etsimisessä.

Karttaa parannetaan jatkuvasti, ja siihen on tulossa toiminto, jonka kautta käyttäjät voivat antaa suoraa palautetta kunkin alueen marjatilanteesta. Mustikkakartasta palautetoiminto jo löytyykin ja karttaa on kehitetty palautteen perusteella.

Karttaselaimen muut toiminnot tukevat marjastuskäyttöä

Karttaselain-sovelluksella voi tallentaa omat marjapaikkansa myöhempää käyttöä varten. Sovellus tarjoaa myös pääsyn laajaan retkeilyaineistoon, joka kattaa kymmeniä tuhansia kohteita ympäri Suomen – muun muassa reittejä, laavuja, tupia, uimarantoja ja veneilykohteita.

Retkeilijä voi esimerkiksi merkitä lähtöpisteensä sovellukseen, tai jakaa sijaintinsa muille. Tämä tekee marjaretkistä paitsi mukavampia, myös turvallisempia.