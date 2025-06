Vaasan kirjallisuusfestivaali LittFest julkistaa ensimmäiset esiintyjänsä – mukana Pajtim Statovci, Mikael Niemi ja Laura Malmivaara

LittFestin 2025 esiintyjäkaartissa nähdään muiden muassa Finlandia-palkinnolla kahdesti palkittu Pajtim Statovci, jonka teokset Kissani Jugoslavia, Tiranan sydän ja Bolla ovat kriitikoiden ja lukijoiden ylistämiä niin Suomessa kuin maailmalla. Hänen tuorein romaaninsa Lehmä synnyttää yöllä (2024) nousi kansainväliseksi ilmiöksi ja teoksen käännösoikeudet on myyty laajasti kustantamoille mm. Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Saksaan ja Italiaan. Teos nähdään myös Kansallisteatterin näyttämösovituksena syksyllä 2027.

Tarinankerronnan mestari ja August-palkitun hittiromaanin Populäärimusiikkia Vittulajänkältä (2000) kirjoittaja Mikael Niemi kuvaa pohjoisen elämää kolmen kulttuurin risteyksessä. Hänen teoksensa käsittelevät niin historiaa, rikoksia kuin pohjoisen luonnon ja ihmisen välistä yhteyttä. Niemen uusin teos Silkkiin kääritty kivi on Tornionjokilaaksoon sijoittuva sukukronikka, joka ilmestyi tänä vuonna.

Teemana Raja(t)

Kirjallisuusfestivaalin tämän vuoden teemana on Raja(t), jonka avulla voidaan tarkastella rajoja fyysisinä, kulttuurisina, kielellisinä ja mentaalisina ilmiöinä. Kirjallisuus ylittää jatkuvasti rajalinjoja ja avaa ikkunoita toisiin todellisuuksiin.

Kirjailijavieraista Mikko Kamula on suositun Metsän kansa -romaanisarjan luoja ja hänen puheenvuorossaan käsitellään Suomen rajoja. Laajan lähdeaineiston 1400-luvun uudisraivaajaperheestä kertoviin teoksiinsa kerännyt folkloristiikan tutkija ammentaa suomalaisesta kansanperinteestä ja uskomuksista. Sarjan uusin ja viides osa Pohjolan neito ilmestyi tänä vuonna. Tiedetoimittaja ja useita tiedekirjoja kirjoittanut Marcus Rosenlund puhuu planeetan rajoista. Hän on teoksissaan tarkastellut mm. sääilmiöitä, avaruutta ja pieneliöiden maailmaa. Uusimmassa kirjassa hän tutkii maanalaista elämää.

–Festivaalin ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden pohtia identiteettiä, politiikkaa, historiaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä niin henkilökohtaisesta kuin globaalistakin näkökulmasta. Tavoitteena on synnyttää keskustelua paitsi kirjallisuudesta myös ajankohtaisista teemoista paikallisesti ja laajemmin, sanoo kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist.

Taidetta yhteistyössä

Vaasan kaupunginorkesterin kanssa esiintyvä Laura Malmivaara on monipuolinen taiteilija: kirjailija, näyttelijä, valokuvaaja ja laulaja. Hänen tuorein roolinsa on nähty mustassa komediasarjassa Queen of Fucking Everything (2025). LittFestissä hän esittää otteita viime vuonna ilmestyneestä romaanistaan Iltatähti yhdessä säveltäjä, vibrafonisti Arttu Takalon kanssa kaupunginorkesterin säestämänä.

LittFestissä nähdään myös tunnettu murrerunoilija ja kirjailija Heli Laaksonen, joka esiintyy Vaasan kaupunginteatterilla. Laaksonen ponnahti suuren yleisön suosikiksi vuonna 2000 ilmestyneestä esikoiskokoelmastaan Pulu uis. Luonto- ja ympäristöneuvojaksi valmistunut Laaksonen on julkaissut kaksi kaunotietoluontokirjaa Luonnos (2022) ja Jatkos (2024).

Luvassa myös synkempää iltaa magiaperinteen ja true crimen hengessä

Marraskuisilla kirjallisuusfestareilla on luvassa viime vuoden tapaan myös astetta synkempi iltatapahtuma, jossa kirjailijapariskunta Tiina ja Marko Hautalan haastateltavana on muun muassa uskontotieteen yliopistonlehtori ja kirjailija Tuomas Äystö. Hänen true crime -henkisessä kirjassaan Paholaisen perilliset (2025) pureudutaan satanismipaniikin historiaan. Illan aikana kuullaan myös mytologiaan ja magiaperinteeseen liittyvä paneelikeskustelu, jossa ovat mukana kansatieteilijä, neulesuunnittelija ja kirjailija Jenna Kostet, Suomen tunnetuin nykynoita Kuparikettu ja Pohjanmaan maagisia paikkoja tutkinut kirjailija ja käsityöläinen Riina Peltonen.

Vaasa LittFest on kirjallisuustapahtuma, joka tarjoaa mielenkiintoisia kohtaamisia huippukirjailijoiden ja laatukirjallisuuden parissa. Ohjelmassa nähdään tuttuun tapaan kirjailijahaastatteluja, keskusteluja, työpajoja ja iltatapahtumia. LittFestin ohjelma täydentyy syksyn mittaan: vaasa.fi/littfest.