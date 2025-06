Rakli pitää kaavoitusjärjestelmään ehdotettuja muutoksia oikeansuuntaisina

Alueidenkäytön suunnittelua koskevat säännökset uudistetaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti. Kaavoitusjärjestelmän kokonaisuudistuksen sijaan hallituksen esitysluonnos sisältää useita yksittäisiä muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön. Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli näkee kaavoitusjärjestelmään ehdotetut muutokset oikeansuuntaisina.



”Voimassa olevaan alueidenkäyttölakiin nähden säännökset ovat säilymässä pääosin ennallaan. Pysyvyyttä tuo myös se, että kunnilla on edelleen keskeinen ja ratkaiseva rooli kaavoituksessa. Positiivista on, että kaavoitusmenettelyyn tuodaan ketteryyttä ja yksinkertaistusta. Esimerkiksi muutoksenhakuoikeus asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä rajattaisiin vain niihin, joihin kaava välittömästi vaikuttaa”, toteaa Kimmo Kurunmäki Raklista.



Hallituksen esitysluonnoksessa on myös huomioitu kustannusvaikutusten selvittäminen asemakaavaa laadittaessa. Rakli pitää tätä lisäystä tärkeänä, sillä se parantaa kustannusten läpinäkyvyyttä ja vaihtoehtojen vertailtavuutta.



”Pelkästään yhden kaavaratkaisun kustannusten esittämisellä ei tunnisteta vaihtoehtoisia kustannuksia. ​Lisäksi on tärkeää huomioida yksittäisten kustannusten muodostama yhteisvaikutus”, jatkaa Kurunmäki.



Rakli on vaatinut vuosien ajan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön selkeyttämistä lainsäädännöllä. Nyt lakiin ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti lisättäviksi pykälät asemakaavan ja yleiskaavan laatimisaloitteesta sekä asemakaavan ja yleiskaavan laatimisesta yhteistyössä maanomistajan kanssa. Monessa Euroopan maassa vastaava kumppanuusmenettely on jo vakiintunut osaksi lainsäädäntöä.

”Olemme ajaneet jo parin hallituskauden ajan kiinteistönomistajalle osoitettua mahdollisuutta toimia kaavaehdotuksen valmistelijana. Tavoitteena on ollut saada nimenomaan ammattitoimijoille käyttökelpoinen työkalu kaavahankkeiden käynnistämiseen ja edistämiseen tarkoituksenmukaisella aikataululla. Näiden hankkeiden on toki täytettävä kunnan strategiset maankäytön tavoitteet. Nyt tämä tavoite on toteutumassa uuden lain myötä, mitä tervehdimme ilolla”, sanoo Kurunmäki.