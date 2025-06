Pirkanmaan käräjäoikeuden laamanniksi Riku Jaakkola

Varatuomari, oikeustieteen maisteri Jaakkola on Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden määräaikaista päällikkötuomarin virkaa hoitava laamanni. Hän on toiminut myös Tuomioistuinviraston ylijohtajana, käräjätuomarin tehtävissä, käräjäviskaalina ja osaston johtajana käräjäoikeudessa sekä esittelijänä hovioikeudessa. Aikaisemmin hän on ollut apulaissyyttäjänä sekä erityisasiantuntijana, kansainvälisenä tuomarina ja tiiminjohtajana EULEX-Kosovo-operaatiossa ulkomailla.

Jaakkolalla on ollut lakimies- ja tuomarijärjestöjen luottamustehtäviä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Tampereella. Sen tuomiopiiriin kuuluvat Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisen, Juupajoen, Kangasalan, Kihniön, Kuhmoisten, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan, Tampereen, Urjalan, Valkeakosken, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat ja kaupungit. Asukkaita tuomiopiirin alueella on noin 546 000.

Pirkanmaan käräjäoikeuteen saapui vuonna 2024 yhteensä 78 291 asiaa. Vuoden aikana ratkaistiin muun muassa 5 181 rikosasiaa ja 832 laajaa riita-asiaa.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa työskentelee noin 180 henkilöä.