Luonto tarkastelussa – kesän 2025 näyttelyt kutsuvat tutkimaan ihmisen ja luonnon suhdetta Jyväskylässä

Luonto ystävänä -näyttelyssä Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä voit tutustua lasten näkökulmiin luonnosta.

Sieluni kuin

salainen tie on

aamuisin mänty

iltaisin kivi

Yllä oleva runo on poimittu Me runoillaan luonnosta -teoksesta, johon lasten ja nuorten yliopiston kerholaiset ovat luoneet tunnelmatuokioita luontokokemuksistaan.

Mitä tunteita luonto herättää? Miltä muutokset maisemassa näyttävät lasten silmin? Kuinka pitää huolta luonnosta? Näitä ja muita kysymyksiä pohdittiin Lasten ja nuorten yliopisto JYUnioreiden tiedekerhoissa ja -leireillä keväällä 2025. Lopputuloksena syntyi piirroksista, veistoksista, kollaaseista ja runoista koostuva näyttely, jossa käsitellään luontokokemuksia, ihmisten jättämää jälkeä ympäristöön, tulevaisuuden maisemia, veden merkitystä, kiintymystä luontoon sekä huolta saasteista, sodista ja eläinten elinympäristöjen pienenemisestä.

Luonto ystävänä –näyttelyn teoksissa lapset kuvaavat omaa luontosuhdettaan. Teoksissa korostuu luonnon merkitys ja sen monimuotoisuus, herättäen katsojissa tietoisuutta ja vastuuntuntoa luonnon suojelusta. Näyttelytilaan on koottu tehtäviä, jotka innoittavat koko perheen tutkimaan ja pohtimaan omaa luontosuhdettaan.

Luonto ystävänä -näyttelyn ovat tuottaneet Jyväskylän yliopiston Tiedemuseo ja Jyväskylän kesäyliopisto osana JYUniorit Lasten ja nuorten yliopistotoimintaa. Näyttely on Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteessä, Tietoniekka, 1. krs. (Seminaarinkatu 15). Näyttely on esillä 9.5.–29.8.2025. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaan: https://www.jyu.fi/fi/osc/kirjasto

Lisätietoja:

Jonna Timonen (tavattavissa 23.–27.6. ja 28.7. lähtien)

Jyväskylän yliopisto/Avoimen tiedon keskus

p. 040 805 4284

jonna.e.timonen@jyu.fi

Kristiina Niemi-Kaija (tavattavissa 23.-27.6 ja 4.8. lähtien)

Jyväskylän kesäyliopisto

p. 044 760 3726

Luontomuseossa pääset sukeltamaan Tutkijankammioon

Mitä kansalaistiede on ja miten sitä voidaan hyödyntää tieteessä? Tule ottamaan selvää jo kolmatta kertaa järjestettävään Tutkijankammioon. Esillä on tuttuun tapaan nostoja Jyväskylän yliopiston Tiedemuseon omista kokoelmista. Näyttelystä löytyy tutkittavaa eri-ikäisille!

Tutkijankammio 3.0 -näyttelyn ovat tuottaneet Jyväskylän yliopiston Tiedemuseo yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Digitaalisen kansalaistiedekeskuksen kanssa. Näyttely on vaihtuvien näyttelyiden tilassa Jyväskylän yliopiston Luontomuseossa, Harjun Vesilinna (Ihantolantie 5), Näyttely on esillä 9.5.–28.9.2025. Avoinna ti-pe klo 12–18 ja la-su klo 12–17. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Lisätietoja:

Tanja Koskela (tavattavissa 23.6.–11.7. ja 11.8. lähtien)

Jyväskylän yliopisto/Avoimen tiedon keskus

p. 0400 248 063

tanja.a.e.koskela@jyu.fi

Anni Aroluoma (tavattavissa 4.8. lähtien)

Jyväskylän yliopisto/Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

p. 040 805 4837

anni.aroluoma@jyu.fi

Kesän 2025 muut luontoteemaiset näyttelyt Jyväskylässä