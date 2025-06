9-vuotias Kaarlo oli Linnanmäen historian 69. miljoonas huvittelija

Linnanmäki saavutti 26.6. torstaina 69 miljoonan kävijän rajapyykin, kun Espoosta Linnanmäelle huvittelemaan saapunut Kaarlo Halkilahti, 9, asteli huvipuiston pääportista sisälle.

Kaarlo, hänen 6-vuotias veljensä Arvo sekä vanhemmat Laura ja Joonas Halkilahti saivat kokemuksesta muistoksi Linnanmäki-lahjakassin, joka sisälsi muun muassa Isohupi-rannekkeet sekä juhlavuoden teeman mukaisesti Klassikot-sarjan suklaata ja hupisukat.



– Meillä on suunnitelmana käydä tänään ainakin lasten lempilaitteissa eli Rekkarallissa, Hurjakurussa sekä vuoristoradoissa, kuten Linnunradassa, Laura Halkilahti hymyilee päivänsankarin vieressä.



Linnanmäellä on ollut ilo tuottaa huvittelijoille elämyksiä jo 75 vuoden ajan.



– Tuntuu erityisen hienolta päästä juuri juhlavuotenamme juhlistamaan tällaista kävijäsaavutusta, kun tänään saimme toivottaa tervetulleeksi 69. miljoonannen huvittelijamme, Linnanmäen markkinointi- ja viestintäjohtaja Kiti Friman iloitsee.



Linnanmäki avattiin vuonna 1950, jonka jälkeen huvipuistossa on luotu sukupolvesta toiseen unohtumattomia muistoja. Lasten Päivän Säätiö ylläpitää ja kehittää Linnanmäen Huvipuistoa kerätäkseen varoja lastensuojelutyölle. Huvittelemalla Linnanmäellä kaikki asiakkaat tukevat tärkeää lastensuojelutyötä.