Asiantuntija: ”Datakeskukset toimivat kehtona suomalaiselle osaamiselle”

TIME-lehti ja Statista nimesivät Schneider Electricin jälleen maailman vastuullisimmaksi yritykseksi 26.6.2025 10:10:53 EEST | Tiedote

Schneider Electric, energianhallinnan ja automaation digitaalisen muutoksen edelläkävijä, on valittu TIME-lehden ja Statistan listauksessa vuoden 2025 Maailman vastuullisimmaksi yritykseksi. Tämä on jo toinen peräkkäinen vuosi, kun Schneider Electric sijoittuu listan kärkeen, jossa arvioidaan 500 maailman vastuullisinta yritystä. Schneider Electric toimii myös Suomessa, jossa yrityksen palveluksessa on noin 500 asiantuntijaa, jotka työskentelevät kiinteistöjen, teollisuuden ja datakeskusten energiatehokkuuden parissa. Tunnustus heijastaa Schneider Electricin johdonmukaista edistymistä kestävän kehityksen tavoitteissaan sekä vahvaa sitoutumista asiakkaidensa energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Yritys raportoi avoimesti edistymisestään tavoitteidensa saavuttamisessa, joihin kuuluvat muun muassa 25 %:n absoluuttinen hiilidioksidipäästöjen vähennys koko arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä sekä nettonollapäästöt koko arvoketjussa vuoteen 2050 mennessä. Näitä tavoitte