Kaakkois-Suomen hirvieläinluvat myönnettiin

Lupamäärät kasvoivat huolimatta hirvikannan laskusta suurimmassa osassa Kaakkois-Suomea.

-Toimialueen lupamäärä kasvoi maltillisesti, ollen vajaa sata lupaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Lupamäärän kasvulla tavoitellaan sopivia jäävän kannan tiheyksiä hirvitalousalueilla. Kaakkois-Suomen riistapäällikkö Ohto Salo kertoo.

Hirvieläinmetsästys tuottaa arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvenmetsästys on monille elämäntapa, jolla on pitkät perinteet. Se on vuoden kohokohta, joka kokoaa yhteen eri sukupolvet. Usein metsästysseura on kylän ainoa ja tärkein yhdistys. Myös monet paikkakunnalta poismuuttaneet palaavat syksyisin kotiseudulleen metsästämään lapsuudenmaisemiin yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa. Metsästys onkin merkittävä yhdistävä tekijä ja yhteisöllisyyden rakentaja.

Tulevalle metsästyskaudelle vuodelle 2025–2026 on myönnetty yhteensä 2573 hirvilupaa (vuonna 2024: 2490 kpl) Yhdellä luvalla saa kaataa joko aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.

Kaakkois-Suomen valkohäntäpeurakanta painottuu alueen länsiosiin ollen suurimmillaan Iitin riistanhoitoyhdistyksen alueella. Muualla Kaakkois-Suomessa valkohäntäpeuroja esiintyy satunnaisesti ja paikallisesti.

Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla lauantaina 11. lokakuuta. Syyskuun alussa alkaa valkohäntäpeurojen vahtimismetsästys ja hirviä voidaan ampua vahtimalla pelloilta.

Hirvi on Kaakkois-Suomen alueen tärkein riistaeläin. Viime metsästyskaudella alueella kaadettiin 2544 hirveä ja 240 valkohäntäpeuraa.