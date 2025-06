Vaasan yliopisto monipuolisesti Wasa Future Festivalin ohjelmistossa 11.–16.8.2025

Festivaalin pääaiheina 2025 ovat ympäristö, innovatiiviset ratkaisut ja energia. Tapahtumaan tulee kansainvälisesti tunnettuja puhujia ja taiteilijoita. Festivaalin ohella järjestetään ainutlaatuinen taiteen, tieteen ja teknologian yhdistävä interaktiivinen taidenäyttely Butterfly. Festivaalin tapahtumapaikkana on Wasa Innovation Center osoitteessa Gerbyntie 16, Vaasa.

Vaasan yliopiston alustava ohjelma Wasa Future Festivalilla

Ohjelma täydentyy kesän mittaan ja muutokset ovat mahdollisia. Ajantasainen ohjelma ja lisätietoja puhujista on saatavissa Wasa Future Festivalin sivustolla.

Maanantai 11.8. – Metsä / Kestävä kehitys / Butterfly

16.30–17.30 Ylikulutuskulttuuri kriittisessä tarkastelussa. Keskustelua ilmastosta, luonnosta ja ratkaisuista.

17.30–19.30 Butterfly-näyttelyn avajaiset. Perhosefektin havaitsemista ihmisten, teknologian ja ympäristön välisessä globaalissa vuorovaikutuksessa.

Tiistai 12.8. – Yliopisto / Tutkimus / Taidot

8.30–10.30 Päivän avaus ja Energy Transition Valley. Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen, yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mari Kiviniemi, yliopiston vararehtorit Mika Grundström, Martin Meyer ja Tanja Risikko. Mukana myös asiantuntijoita, kuten Jan Segerstam sekä Kimmo Kauhaniemi.

9.00–15.00 Butterfly symposium: Symposium ja työpaja – ohjelma – Butterfly: glocal effects of data, energy and industry. Monialainen taiteen ja tieteen symposium & tiedepaja: aiheena kestävyys digitalisaatiossa, energiassa ja liiketoiminnassa. Symposiumissa ovat puhumassa mm. arkkitehdit Juhani Risku sekä Anne Stenros.

11.00–12.30 AI2Business: Shaping Future with AI

11.00–12.00 Regional needs, opportunities and challenges related to the regional energy systems in future

12.30–13.00 Tackling GHG emissions

13.00–15.30 Live-uutishuone. Osallistava uutishuone tuottaa aiheita, pohtii näkökulmia. Tule antamaan ideasi, kertomaan palautetta ja keskustelemaan toimittajien kanssa journalistisista valinnoista!

13.00–14.30 Resilient Society

14.30–15.30 Thought Leaders Roundtable. Kansainvälinen keskustelu energiasiirtymästä eri maiden yliopistojen johtokunnan kanssa.

15.30–17.00 Paneelikeskustelu vahvoista johtajista ja populismin vetovoimasta. Paneelissa mukana Esa Hyyryläinen, Vaasan yliopisto, Mari Kiviniemi sekä Olli Seuri, Uusi Juttu.

Keskiviikko 13.8. – Energia / Teknologia

9.00–16.00 Space Day – European Space Agency Business Incubation Center. European Space Agency Business Incubation Center, European Space Agency PhiLab ja Riccardo Notarangelo.

10.00–16.00 Butterfly Immersive Learning Experience. Nuorille suunnattu osallistava työpajatyyppinen tapahtuma, jonka vetää Vaasan yliopiston apulaisprofessori ja Butterfly-näyttelyn kuraattori Rebekah Rousi.

16.00–19.00 Workshops Energy Transition Valley

17.00–19.00 Lights-off experience. Esityksiä ja taideteoksia ilman sähkönvalaistusta. Italialais-australialainen Domenico DeClario ja muita taiteilijoita.

Torstai 14.8. – Uusi pohjoismainen / Innovaatio

16.00–18.00 How do we make Finland a leading global investment hub? Paneelin järjestävät Borenius ja Vaasan yliopisto. Puhujina ministeri Joakim Srand, Casper Herler, Borenius ja Minna Martikainen, Vaasan yliopisto.

18.00–22.00 Butterfly taidenäyttely auki pidempään Vaasan Taiteiden yönä.

18.00–20.00 Australialaisen Katey O´Sullivanin taidenäyttelyn avajaiset. Paikka: Tritonia, Vaasan yliopisto.

Perjantai 15.8. – Uusi pohjoismainen / Kulttuuri

10.30–11.00 Occupational health games and classes in a virtual environment with VR glasses

Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia. Voit ilmoittautua ilmoittautumislinkistä.