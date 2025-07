Varhaiskasvatuksen viestintä siirtyy Wilmasta Edlevo-sovellukseen

Edlevo on maksuton sähköinen palvelu, jota käytetään Vaasan varhaiskasvatuksen asioinnissa.

Tällä hetkellä sovelluksessa on huoltajien käytössä seuraavat toiminnot:

Paikkaehdotus uudesta varhaiskasvatuspaikasta

Sähköiset palvelu- ja maksupäätökset

Huoltajan omien yhteystietojen päivittäminen

Varahakijan lisääminen

Tulotietojen ilmoittaminen

Hoitoaikojen varaaminen

Lapsen äkillisen poissaolon ilmoittaminen

Omien hoitoaikavarausten ja läsnäolon tarkastelu

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Myös loma-aikojen hoidontarpeen ilmoittaminen jatkossa Edlevossa

Elokuun alusta alkaen huoltajien ja varhaiskasvatuksen välinen viestintä siirtyy Wilmasta Edlevoon. Tämä koskee kunnallisia päiväkoteja, perhepäivähoitoa sekä palvelusetelipäiväkoteja.

Muutoksen jälkeen Edlevo on varhaiskasvatuksen ensisijainen kanava huoltajille suunnattuun viestintään.

Seuraavat viestinnän toiminnot ovat huoltajien käytössä Edlevossa elokuussa 2025:

Viestit: huoltajat voivat lähettää ja vastaanottaa viestejä

Tiedotteet: huoltajat saavat varhaiskasvatuksen tiedotteet Edlevoon

Huoltajien suostumukset eli lupakyselyt: muutoksen jälkeen huoltaja voi antaa suostumuksen erilaisiin toimintoihin sähköisesti sovelluksessa.

Keskusteluajat: huoltaja näkee ja voi varata varhaiskasvatuksen tarjoamia keskusteluaikoja.

Loma-ajat: syysloma on ensimmäinen lomajakso, jonka osalta huoltaja voi ilmoittaa hoidontarpeen Edlevon kautta.

Varhaiskasvatuksen kaikki palvelut löytyvät jatkossa yhdestä sovelluksesta

Wilmaa käytetään varhaiskasvatuksessa vielä syyskauden 2025 ajan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä tuen asiakirjojen kirjaamiseen.

Tavoitteena on luopua Wilman käytöstä varhaiskasvatuksessa kokonaan vuoden 2026 aikana.

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä käytössä useita eri järjestelmiä ja sovelluksia. Käynnissä on järjestelmäuudistus, jonka tavoitteena on helpottaa asiakkaiden arkea sekä henkilöstön työtä. Uudistuksessa siirrytään käyttämään vain yhtä palvelua, joka on Edlevo.

Tunnistautuminen Edlevo App-sovellukseen

Edlevo Appissa on käytössä vahva tunnistautuminen. Sovellukseen kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta pankkitunnuksilla tai mobiilitunnistautumisella.

Käytössä on myös Hightrust-tunnistautuminen. Hightrust.id:n käyttöönotosta voit lukea lisää suomi.fi-sivustolta.