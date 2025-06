Valtatien 9 parantaminen välillä Korpilahti-Keljonkangas, Jyväskylä ja Muurame: YVA-ohjelmasta on saatu lausunto

Sinilevätilannetta seurataan Keski-Suomessa – Juhannusviikon levätilanne vaikuttaa rauhalliselta 19.6.2025 07:30:00 EEST | Tiedote

Valtakunnallinen leväseuranta on jälleen käynnissä. Keski-Suomen alueella seurannassa on mukana 12 järveä. Toistaiseksi Keski-Suomen sinilevätilanne on ollut asiantuntijoiden ylläpitämissä havaintopisteissä hyvä. Kansalaisten ilmoittamia vähäisiä havaintoja on muutamissa Keski-Suomen järvissä, esim. Toivakan Hirvijärvessä. Sinileväesiintymät runsastuvat yleensä juhannuksen jälkeen järvivesien lämmitessä.