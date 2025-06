Suojateiden turvallisuutta parannetaan Eläintarhantiellä Kalliossa

Kivi- ja asfalttityöt tehdään pääosin kesä-heinäkuun aikana. Työt eivät aiheuta merkittävää haittaa liikenteelle, mutta liikenne voidaan hetkellisesti ohjata yhdelle kaistalle tai toiselle puolelle katua.

Urakoitsijana toimii GRK Suomi Oy.

Muutoksia pysäköintipaikkoihin ja nopeusrajoitukseen

Suojateiden muutosten vuoksi poistuu joitakin pysäköintipaikkoja, mutta poistettavien suojateiden kohdalle lisätään paikkoja. Kokonaisuudessaan kadunvarren pysäköintipaikkojen määrä vähenee neljällä.

Eläintarhantien suojateiden määrä vähenee yhdeksästä seitsemään. Poistuvat suojatiet ovat Linnunlaulun sillan pohjoispuolella sekä kaupunginteatterin pysäköintialueen kohdalla. Suojatiet eivät ole keskeisiä jalankulun reittien kannalta, eikä niiden poistaminen pidennä kulkumatkoja. Pyöräliikenteelle ei tule muutoksia.

Lisäksi kadun nopeusrajoitusta lasketaan kadun itäpäässä Ympyrätalon vastapäisen leikkipuiston kohdalla 30 kilometriin tunnissa.

Kaupunki pyrkii eroon vaarallisista suojateistä

Helsingin kaupunki on kartoittanut katuverkolta vaaralliseksi luokiteltavat suojatiet. Kantakaupungissa näitä on vielä tällä hetkellä useita kymmeniä. Tavoitteena on lähivuosina päästä eroon kaikista vaarallisista suojateistä, kuten valo-ohjaamattomista, usean samansuuntaisen kaistan ylittävistä suojateistä.

Vaarallisten suojateiden turvallisuutta parannetaan esimerkiksi hidastein, kavennuksin tai liikennevaloin, muuttamalla ne ylityspaikoiksi tai poistamalla suojatie. Toimenpiteen valintaan vaikuttaa muun muassa ylitystarve, etäisyys muihin suojateihin ja kadun ominaisuudet.

Muita lähivuosina parannettavia kohteita kantakaupungissa on esimerkiksi Katajanokalla Kanavakadulla, Taka-Töölössä Nordenskiöldinkadulla sekä Vallilassa Hämeentiellä ja Kumpulantiellä. Lisäksi vaaralliseksi luokiteltuja suojatietä parannetaan merkittäviä määriä Mäkelänkadun perusparannuksen ja Länsiratikat-hankkeen yhteydessä.

Suojateiden turvallisuuden parantaminen perustuuHelsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaan 2022-2026.