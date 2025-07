Erto: Suomen hallitukselta hyvä päätös järkevöittää Sääntö-Suomea optisella alalla

Hallituksen päätös kumota ammattihenkilöasetuksen 16. pykälä 1.8.2025 alkaen tarkoittaa sitä, että laillistetut optikot saavat hoitaa aiempaa laajemmin tiettyjä asiakasryhmiä eikä silmätautien erikoislääkäreitä tarvita enää esimerkiksi määräämään uusia laseja silmäleikkauksessa vuosia sitten käyneille silmäterveille henkilöille. Näin lääkäreiltä vapautuu työaikaa esimerkiksi hoitojonojen purkamiseen.

"Erityisesti harvaan asuttujen alueiden palvelut paranevat. Asetuksen kumoamisen myötä kaikkien silmäterveyden ammattilaisten, niin optikoiden kuin lääkärienkin, työaika saadaan aiempaa tehokkaammin ja järkevämmin käyttöön", sanoo Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Erton jäsenyhdistys Suomen optometrian ammattilaiset ry (Soa) on tehnyt vuosia aktiivista vaikuttamistyötä asetuksen pykälän kumoamiseksi Näe ry:n kanssa.

”Haluan onnitella Soaa ja sen puheenjohtajaa optometristi Riikka Torvelaa aktiivisesta ja tuloksekkaasta työstä näönhuollon palveluiden parantamiseksi. Soan vuosia kestänyt aktiivisuus yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa on mahdollistanut tämän kauan odotetun uudistuksen,” iloitsee Aaltonen.

"Optikoilla on osaamista, jonka laajempi käyttö on sekä henkilöstön aseman että kansantalouden kannalta järkevää ja tarkoituksenmukaista. Nyt sekä optometristien, kansan kielellä optikoiden, että silmätautien erikoislääkärien osaaminen tulee käyttöön tuottavalla ja tehokkaalla tavalla," jatkaa Aaltonen.

Suomen optometrien ammattilaiset ry (Soa) on todella tyytyväinen tuoreeseen päätökseen.



”Optometristien ammattitaito saadaan vihdoin hyödynnettyä täysimääräisesti. Suomessa on erittäin laadukas alan koulutus ja asetusmuutoksen myötä optometristit voivat nyt muiden terveydenhuollon ammattilaisten tavoin harjoittaa ammattiaan koulutuksensa, kokemuksensa ja asiantuntemuksensa mukaan,” sanoo Soan puheenjohtaja Riikka Torvela yhdistyksen tiedotteessa.

Hallituksen 3.7.2025 tekemän päätöksen ansiosta asiakas voi elokuun alusta alkaen käyttää aiempaa laajemmin paikallisten optikoiden palveluja.

"Asiakkaalle tilanne on helppo. Käänny paikallisen optikkoliikkeen puoleen ja kysy palveluista", tiivistää Aaltonen.

Arviolta 100 000–150 000 käyntiä siirtyy lääkäreiltä optikoille



Alan toimijat ovat arvioineet, että vuositasolla hallituksen päätöksen ansiosta arviolta 100 000–150 000 silmälääkärikäyntiä siirtyy kohtuullisen nopeasti optikoiden hoidettaviksi.

Valtioneuvoston kumoama 16 § on aiemmin pakottanut esimerkiksi kaihileikkauksessa käyneen asiakkaan aina silmälaseja uusiessaan silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle. Syynä uusimiseen on voinut olla vaikkapa silmälasien rikkoutuminen. Koska silmälääkärin vastaanottoaikoja ei ole ollut usein tarjolla eikä harvaan asutuilla alueilla ole aina lainkaan silmälääkärin palveluja, on uusia laseja voinut joutua odottamaan jopa kuukausia. Tilanne on ollut asiakkaiden kannalta kestämätön.

Hallituksen päätös tuo Suomen muiden Pohjoismaiden rinnalle hyödyntämään koulutettujen optometristien korkeaa ammattiosaamista.