Keusoten työelämän laatu on pysynyt ennallaan

Keusotessa on jo vuodesta 2021 asti mitattu työelämän laatua Syke-kyselyllä. Syke on Keusoten tärkein henkilöstömittari: siinä yhdistyvät arviot fyysisestä ja emotionaalisesta turvallisuudesta, työyhteisön yhteishengestä sekä innovatiivisuudesta ja luovuudesta. Syke-kysely perustuu Lapin yliopiston apulaisprofessori ja henkilöstötuottavuuden tutkimusohjelman johtajan Marko Kestin vuosien aikana kehittämään työelämän laadun QWL-mittariin (Quality of Working life).

Tuoreimman, toukokuussa tehdyn arvioinnin mukaan työelämän laatu on Keusotessa 55 %. Vastauksia kyselyyn tuli vajaa 2 200. Sekä työelämän laadun tulos että vastaajien määrä ovat samaa tasoa edellisen kyselyn kanssa.

Työnantajan suositeltavuudessa (eNPS = employer Net Promoting Score) tapahtui kuitenkin laskua. Tulos oli nyt -23, kun se edellisellä kerralla oli -10. Keusoten tavoitteena on päästä vähintään nollatulokseen, mikä tarkoittaisi, että Keusotea työnantajana suosittelee vähintään yhtä moni kuin kritisoi.

Hyvät kollegat, esihenkilöt ja vaikuttamismahdollisuudet vahvistavat työelämän laatua

Syke-kyselyn avulla saadaan työelämän laadun numeraalisen tuloksen lisäksi myös yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mitkä asiat vaikuttavat Keusotessa työelämän laatuun.

Työelämän laatua vahvistavat kokemukset liittyivät usein ihmisiin. Hyvät kollegat, esihenkilöt ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä nousivat vastauksissa vahvasti esiin. Työelämän laatuun heikentävästi vaikuttivat organisaatiomuutokset ja epävarmuus, johtamisen laatu, viestintä ja resurssit. Erityisesti YT-prosessin mukanaan tuoma epävarmuus tulevaisuudesta korostui vastauksissa. Kyselyyn vastaamisen ajankohtana odotettiin vielä tietoa YT-prosessin mukanaan tuomista muutoksista.