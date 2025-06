Koulukadun ja Korsholmanpuistikon risteys saa liikennevalot

Liikennevalot ovat tarpeen vilkkaassa risteyksessä, jossa liikennemäärät kasvavat ensi vuonna uuden päiväkodin myötä.

– Koulukadulla kulkee tällä hetkellä noin 9 000 ajoneuvoa päivässä, mikä on enemmän kuin valtaosalla keskustan kaduista. Esimerkiksi Kauppapuistikolla ajaa päivässä noin 1000 ajoneuvoa vähemmän, vaikka siellä kapasiteetti liikenteelle on kaksinkertainen, kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi taustoittaa.

Liikennevaloetuus nopeuttaa bussien kulkua

Liikennevalojen tavoitteena on sujuvoittaa joukkoliikennettä risteysalueella, joka on aiheuttanut viivästyksiä aikataulussa pysymiseen. Busseilla on ollut isoja vaikeuksia päästä kääntymään Korsholmanpuistikolta vasemmalle erityisesti työmatkaliikenteen aikaan. Tähän aikaan aikataulussa pysymisessä on eniten haasteita muutoinkin.

Bussiliikenteelle toteutetaan risteyksessä liikennevaloetuus. Jos risteystä lähestyy aikataulustaan myöhässä oleva bussi, ohjausjärjestelmä tunnistaa sen ja pidentää vihreän valon kestoa tai aikaistaa vihreän syttymisen. Tämä auttaa busseja pääsemään sujuvasti läpi risteyksestä.

Suojateistä tehdään turvallisemmat

Samassa yhteydessä parannetaan myös suojateiden turvallisuutta. Tällä hetkellä suojatielle pysähtyvä bussi heikentää näkyvyyttä ja estää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden suojatieylityksen.

Uusissa liikennejärjestelyissä suojateitä lyhennetään kaventamalla ajorataa Korsholmanpuistikolla. Muutoksilla parannetaan erityisesti koulu- ja päiväkotimatkojen turvallisuutta.

Rakentaminen alkaa elokuussa

Risteyksen muutostyöt alkavat elokuussa ja valmistuvat syksyn aikana. Työmaan läheisyydessä tullaan tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyitä, joista tiedotetaan tarpeen mukaan erikseen. Kaupunki kiittää asukkaita ja tienkäyttäjiä kärsivällisyydestä ja yhteistyöstä rakennustöiden aikana.

Hanke toteutetaan osana kaupungin joukkoliikenteen kehittämistä. Kokonaiskustannus on noin 150 000 euroa, josta puolet kuluu liikennevalo-ohjaukseen ja puolet katutöihin.