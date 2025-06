Kuusamon Juusto on asettanut Science Based Targets -ilmastotavoitteen

Kuusamon Juuston tieteeseen perustuva lyhyen aikavälin päästövähennystavoite on saanut Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksynnän. Kuusamon Juusto on sitoutunut vähentämään omasta toiminnastaan aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 42 % vuoden 2023 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite kattaa scope 1 ja scope 2 -päästöt eli ne päästöt, jotka syntyvät suoraan Kuusamon Juuston energiankäytöstä ja tuotantoprosesseista. Tavoite on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa ja osoittaa konkreettisen sitoutumisen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Lisäksi yhtiö on sitoutunut mittaamaan ja vähentämään koko arvoketjussa syntyviä, scope 3 -luokitukseen kuuluvia päästöjä.

Kuusamon Juuston digimarkkinointi- ja vastuullisuuspäällikkö Julia Martikainen kuvailee yhtiön vastuullisuustyötä:

Me Kuusamon Juustolla tiedämme, että vastuullisuus tarkoittaa jatkuvia tekoja. SBTi:n hyväksymä tavoitteemme on konkreettinen askel siihen, että Kuusamossa valmistettu juusto on tulevaisuudessa entistäkin vastuullisempi valinta. Olemme laskeneet omasta toiminnastamme aiheutuvat, sekä koko arvoketjun päästöt, jolloin voimme tunnistaa, mitata ja vähentää niitä mahdollisimman tehokkaasti. Tämä tarkoittaa konkreettisia toimenpiteitä muun muassa tuotannossamme ja energiankäytössä.