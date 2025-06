Dott aloittaa sähköpotkulautojen vuokrauksen Naantalissa

Dott käynnistää tänään perjantaista 27.6. alkaen yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen vuokraustoiminnan Naantalissa. Dott on toiminut aikaisemmin Suomessa TIER-brändin alla, ja sillä on ollut vuokraustoimintaa mm. Turussa, Raisiossa, Kaarinassa, Salossa ja Raumalla.

Naantalin kaduilla Dottin sähköpotkulaudat tunnistaa niiden sinisestä väristä. Sähköpotkulautojen käyttöalueet ja niiden rajoitukset löytyvät Dottin mobiilisovelluksesta. Jotta voit ajaa Dottin vuokrattavilla sähköpotkulaudoilla, sinun on oltava täyttänyt 18 vuotta.

Alustavasti lautoja on tarjolla kesäkauden ajan, ja Dott tekee päätöksen toiminnan jatkosta sekä laajentamisesta syksylle kokeilujakson perusteella. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Dottin yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat ovat saatavilla Naantalissa. Sähköpotkulautojen vuokraustoimintaa on kokeiltu Naantalissa myös kesällä 2023 toisen yrityksen toimesta.

– Olemme innoissamme laajentaessamme palvelumme Naantaliin – se on ollut asiakkaidemme toiveissa jo pitkään. Toiveena on, että pääsemme kehittämään toimintaa yhteistyössä Naantalin kaupungin kanssa, jotta palvelu vastaa mahdollisimman hyvin paikallisten asukkaiden ja vierailijoiden tarpeisiin, kertoo Dottin Pohjoismaiden kaupallinen johtaja Elina Bürkland.

Sähköpotkulautoihin liittyvissä ongelmatilanteissa olethan yhteydessä Dottiin. Voit olla yhteydessä Dottin tukiportaalin chatin kautta: help.ridedott.com/fi

Sähköpotkulautojen vuokrauksesta ensi kaudella luvanvaraista

Kesällä vahvistetun uuden mikroliikkumisen lainsäädännön mukaan jatkossa yhteiskäyttöisten kevyiden mikroliikkumisvälineiden, kuten sähköpotkulautojen, vuokraustoiminta kunnan hallinnoimalla alueella on luvanvaraista. Kunnan mikroliikennelupia koskevat muutokset tulevat voimaan 1.8.2025.

Kaupunki voi mikroliikenneluvalla säädellä sähköpotkulautojen käyttöalueita, ajonopeuksia ja pysäköintipaikkoja kaduilla ja yleisillä alueilla. Luvan hakemisesta, myöntämisestä, ehdoista, peruuttamisesta ja muutoksenhausta säädetään laissa, mutta kunta voi räätälöidä lupaehtoja paikallisten tarpeiden mukaan.

Naantalin kaupungilla on tarkoitus valmistella syksyn ja talven aikana lupaehtoja, jotta ne voidaan ottaa käyttöön ensi vuoden kesäkaudella. Kuluvan kesän kokemuksia aiotaan hyödyntää tulevassa valmistelutyössä.

Osana lakipakettia säädettiin myös kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajille 15 vuoden ikäraja sekä 0,5 promillen promilleraja. Nämä muutokset astuivat voimaan 17.6.2025, ja ne koskevat sekä yksityisiä, että yhteiskäyttöisiä ajoneuvoja.

Lakimuutosten tarkoituksena on edistää sähköpotkulautailun turvallisuutta.

Kulje pyöräväylillä – ei jalkakäytävillä

Sähköpotkulaudalla kuljetaan samoilla väylillä kuin polkupyörällä. Jos pyöräväylää ei ole, niin sähköpotkulaudalla kuljetaan ajoradan reunassa.

Maltillinen nopeus, päihteettömyys ja muiden huomiointi ovat turvallisen sähköpotkulautailun kulmakiviä. Muista, ettei sähköpotkulaudalla saa kuljettaa matkustajaa eikä sillä ole asiaa jalkakäytäville.

Lue lisää sähköpotkulaudan liikennesäännöistä: Aja oikein – sähköpotkulaudallakin - Liikenneturva