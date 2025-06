Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmässä häiriö

Kotihoito Mukana on järjestelmä, jolla suunnitellaan kotihoidon asiakaskäynnit.

– Olemme kotihoidossa varautuneet järjestelmähäiriöihin ja meillä on käytössämme varmuuskopiot, joiden avulla pystymme toteuttamaan asiakaskäynnit. On kuitenkin mahdollista, että poikkeustilanteen vuoksi käynneissä voi esiintyä myöhästymisiä tai muutoksia, mistä olemme pahoillamme, kertoo Kirsi Lehtonen-Pulli, vs. kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö.

Tilanne ei edellytä Keusoten kotihoidon asiakkailta tai omaisilta toimenpiteitä. Jos palvelussa kuitenkin esiintyy merkittäviä poikkeamia, voitte olla yhteydessä kotihoidon keskitettyyn puhelinpalveluun.

Lisätiedot asiakkaille ja omaisille: