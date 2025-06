Ateriapalvelut muuttuvat Vaasassa ja Mustasaaressa

Ateriapalvelussa on ollut kyse yhdestä ateriasta päivää kohden. Jatkossa useamman päivän ateriat toimitetaan kerralla asiakkaan kotiin. Ateriat toimitetaan viilennettyinä ja kotihoidon asiakkaat voivat saada apua ruuan lämmitykseen.

Ateriapalvelun muutoksesta lähetetään kirjeet asiakkaille kesällä. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä palveluohjaukseen, mikäli haluaa irtisanoa ateriapalvelun tai tarvitsee apua aterian lämmityksessä. Yhteystiedot löytyvät kotiin lähetetystä kirjeestä.

Alueella useita palveluntarjoajia

Muutos on jo tehty hyvinvointialueen muissa osissa. Osa asiakkaista on muutoksen jälkeen lopettanut hyvinvointialueen ateriapalvelun käytön. Näin on tapahtunut etenkin sellaisissa kunnissa, joissa on paljon yksityisiä palveluntuottajia, joilta aterian voi tilata kotiin joka päivä.

– Jos asiakas haluaa lopettaa ateriapalvelun, se ei vaikuta kotihoidon palveluihin. kotihoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti ja ateriapalvelu on siihen liittyvä tukitoiminto, sanoo koti- ja asumispalvelujen toimialajohtaja Tony Pellfolk.

Kotihoidolla enemmän aikaa asiakkaille

Ateriapalvelun muutoksella haluttiin siirtää hoitajien työaikaa ratin takaa asiakkaille. Ennen muutosta kotihoidon henkilöstön työaikaa on mennyt noin 14 henkilötyövuotta ruoan kuljetukseen.

Ateriapalveluista päätettiin aluehallituksen kokouksessa 22.1.2024. Hyvinvointialueen palveluna toimitettavat kotiateriat valmistaa Alerte Ab Oy, Teese Botnia Oy Ab, Stöd Botnia Tuki Ab, Oy sekä Compass Group oman palvelualueensa keittiöissä.