Kreate rakentaa lähes 11 miljoonan urakassa Ritaportin alueen kadut ja vesihuollon Oulussa

Kreate uusii Polsun sillan Säkylässä – tilauskantaan 5,3 miljoonaa euroa 12.6.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

Puupaalujen päälle rakennettu Polsun silta Säkylässä on päässyt huonoon kuntoon ja osassa paaluja on todettu lahovaurioita. Siksi muun muassa raskaan kaluston liikkumista sillalla on rajoitettu. Nyt Kreate on allekirjoittanut sopimuksen uuden sillan rakentamisesta ja vanhan purkamisesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Noin 5,3 miljoonan urakkahinta kirjataan Kreaten toisen vuosineljänneksen tilauskantaan.