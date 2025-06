Santa’s Hotel Santa Clausin uudistus huipentuu

Hotellin kuudennen kerroksen kaikki huoneet kokevat uudistuksen ja remontti on valmis kesän 2025 aikana. Kuudennessa kerroksessa on sviittien lisäksi saunallisia deluxe -huoneita, ja näiden uudistusten valmistuttua Hotel Santa Clausin kaikki huoneet on uudistettu.

Toivotamme vieraamme lämpimästi viihtymään Rovaniemen sydämeen, Santa’s Hotel Santa Clausiin!