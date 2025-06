Hermanninrannan uuteen koulu- ja päiväkotirakennukseen tulee alueella kaivattu nuorisotila

Hankesuunnitelma sekä rakennuksen ja pihan viitteelliset suunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelman mukaan uusi 4-kerroksinen rakennus on pääosin puurunkoinen, ja se sijoittuu kadun varteen suojaten pihaa. Puu näkyy vahvasti myös sisätiloissa ja tiilen rinnalla julkisivuissa.

” Rakennuksen tilasuunnittelu on innovatiivista ja arkkitehtuuri ajatonta. Luontoaiheinen piha laajenee kattopihalle ja avautuu viereiseen puistoon. Geometrisen rakennuksen ja vehreän pihan yhdistelmä toimii myös kaupunkikuvallisesti - tulos on erittäin onnistunut”, toteaa projektinjohtaja Mari Koskinen Helsingin kaupungilta.

Koulun opetustiloina on selkeät seinin rajatut luokkahuoneet, joita voi osittain yhdistää keskenään. Koululla ja päiväkodilla on omat ruokailutilat, joita voidaan rajata pieniksi rauhallisiksi ruokailualueiksi. Suunnittelussa on huomioitu myös sujuva kulku ilta- ja asukastoiminnan käyttöön tuleviin tiloihin.

Luontoteemainen piha nousee katolle ja jatkuu merenrantapuistoon

Päiväkodin ja koulun vehreä ja suojaisa piha-alue jatkuu viereiseen Hermannin rantapuistoon ja kattoterassille. Pihatoiminnot sijoittuvat lasten ikäkausien mukaan pihan eri osiin. Rauhalliselle kattopihalle on kulku suoraan sisältä ja pihalta katsomoportaiden kautta.

Pihassa on vahva luontoteema: mm. luontopolut, istutusaltaat ja hulevesikouru innostavat tutkimaan ympäristöä. Motorisia taitoja kehittävät välineet on valittu eri ikäryhmät huomioiden.



Kaupunki järjestää Hermannin rantapuiston suunnittelusta kansainvälisen maisema-arkkitehtuurikilpailun, jossa huomioidaan myös koulun tarpeet. Koulu käyttää puistoa jokapäiväisessä toiminnassaan.

Hermanninrannan tilat toteutetaan vuokramallilla

Hermanninrantaan rakentuu 2020–30-luvuilla noin 5 500 asukkaan asuinalue. Koulun (700 oppilasta), päiväkodin (224 lasta) ja nuorisopalvelujen tilat hankitaan vuokraamalla. Koulu palvelee luokkia 1–9 sekä erityisryhmiä ja nuorisotoimea.

Kaupungin järjestämän kilpailutuksen voitti ryhmittymä eQ Yhteiskuntakiinteistöt ja YIT Rakennus Oy, jonka arkkitehtisuunnittelijana on toiminut Verstas Arkkitehdit.

Vuokraamispäätös ja hankesuunnitelma ovat lähtemässä päätöksentekoon. Hankkeelle näytettiin vihreää valoa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 26.6.2025. Päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto.

Pääomavuokrien kokonaisarvo on enintään 60 060 000 euroa laskettuna 20 vuoden vuokra-ajalle (varauksineen 3/2025 kustannustasossa).