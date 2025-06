VAS: Mepit Li Andersson ja Jussi Saramo osallistuvat Budapestin kielletylle Pride-marssille

EU on selkeästi ilmaissut, että Unkarin toimintaa ei voida hyväksyä. Silti se ei ole ryhtynyt riittävän vahvoihin toimiin asettuakseen Orbánia vastaan. Nyt on korkea aika käyttää kaikki työkalut mitä EU:lla on käytettävissä, kuten kansalaisyhteiskunnan asemaa heikentävän lainsäädännön vieminen EU-tuomioistuimeen, Unkarin rahoituksen ja äänioikeuden jäädyttäminen, jatkaa Saramo.