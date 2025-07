Soosipoikien veljekset Henri ja Samu Haapajoki Vuoden Lempoksi Lempäälässä

Tänä vuonna Vuoden Lempoksi valittiin Soosipojat Oy:n perustaneet veljekset Henri ja Samu Haapajoki. Vuoden Lempo -työryhmä oli yksimielinen päättäessään valinnasta.

Työryhmä painotti erityisesti sitä, että veljekset kirittävät Lempäälän keskustan elinvoimaisuutta ja koko kunnan tunnettuutta. Lempääläläisyys näkyy vahvasti heidän brändissään.

Henri ja Samu perustivat Soosipojat Oy:n vuonna 2018. Yritys valmistaa käsityönä tulisia kastikkeita, glögejä ja siipikastikkeita, jotka ovat tunnettuja sekä Pirkanmaalla että valtakunnallisesti. Erilaisia tuotteita on tällä hetkellä 15 ja jälleenmyyjiä n. 60 ympäri Suomen. Kastikkeita myydään myös verkkokaupan välityksellä niin Suomeen kuin ulkomaillekin.

Vuonna 2022 veljekset avasivat Lempäälän Piippokeskukseen rouhean siipiravintola Siipisaluunan, jossa järjestettävien kulttuuri-, musiikki- ja stand up -tapahtumien kautta he määrätietoisesti elävöittävät Lempäälän kuntakeskusta. Siipisaluunassa ei myydä ruokaa mukaan, vaan ruokailu tapahtuu ainoastaan paikan päällä, jolloin ruokailuhetki mahdollistaa aina aidon kohtaamisen. Lisäksi Soosipojat kiertävät siipivaununsa kanssa toreilla ja tapahtumissa.

”Herkullisten tuotteiden ja yhteisöllisyyteen perustuvan tapahtumaravintolan kautta Soosipojat elävöittävät loistavasti ja omintakeisesti kuntamme keskustaa, joka on ollut muutoksessa ja myllerryksessä viime vuodet. Keskustat tarvitsevat ihmisten aitoja kohtaamispaikkoja. Lisäksi Soosipojat osallistuvat aktiivisesti paikallisiin tapahtumiin, mikä kertoo mahtavasta lempääläläisestä asenteesta”, kiittää Lempäälän kunnanjohtaja Noora Pajari.

Tuoreet Vuoden Lempot tekevät työtä positiivisella asenteella ja huumorilla höystäen. Veljesten mukaan työn vastapainoksi heidän vapaa-aikaansa kuuluvat bänditouhut, paikallispolitiikka sekä harrastevehkeet aina moottoripyöristä veivigrammariin.

”Lämpimät kiitokset Vuoden Lempo -valinnasta. Meille oman kylän positiivinen esiintuominen on tuntunut alusta asti luontevalta ja tärkeältä, joten 37500 on kulkenut näyttävästi matkassa mukana. Mahtavaa myös, että Siipisaluuna on otettu osaksi Lempäälän ravintola- ja tapahtumakenttää. Täällä Suomen siipikulttuurin syntysijoilla on hienoa erottua muista ihan omilla jutuilla”, kertovat tuoreet Vuoden Lempot Henri ja Samu Haapajoki.

Mikä Vuoden Lempo? Vuoden Lempoksi valitaan vuosittain henkilö tai yhteisö, joka on toiminut Lempäälän hyväksi. Vuoden Lempo on valittu Lempäälässä vuodesta 1994 lähtien.

Lempon valinnan tarkoituksena on myönteisen julkisuuden saaminen ja Lempäälän tunnetuksi tekeminen. Vuoden Lempo voi olla toiminut kulttuurin, urheilun, järjestöelämän, politiikan, vapaaehtoistyön, liike-elämän yms. aloilla. Vuoden Lempon valitsee Lempo-työryhmä, johon kuuluu edustajat Lempäälän kunnasta, Lempäälä-Seurasta, Lempäälän Yrittäjistä ja Lions Club Lempäälästä.

Lisätietoa:

Lempäälän kunnanhallituksen puheenjohtaja Riina Aspila lh.riina.aspila@lempaala.fiLempäälän kunnanjohtaja Noora Pajari noora.pajari@lempaala.fi