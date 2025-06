Eurojackpotin potti kohoaa noin 32 miljoonaan euroon - Jokerista 40 000 euron voitto Helsinkiin

Eurojackpotin illan arvonnan oikea rivi (kierros 26/2025) on 4, 14, 26, 29 ja 50. Tähtinumerot 3 ja 12.



Täysosumia ei löytynyt, joten tiistain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 32 miljoonaan euroon.



Perjantaina löytyi kolme kappaletta 5+1 -oikein rivejä, joilla voitti 616 733 euroa. Voitot osuivat Saksaan, Hollantiin ja Tanskaan.



Suomesta löytyi kaksi 4+2 -oikein riviä, joilla voitti 5 934 euroa.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 2 7 8 7 4 0 5. Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Nettipelaaja Helsingistä voitti tuplatulla Jokerin kuusi oikein -tuloksella 40 000 euroa.



Perjantain Millin voittorivi on 17, 19, 22, 28, 31 ja 37. Lisänumero 27. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Bryssel 27. Lomatonneja voitettiin kuusi kappaletta.