Kokoomuksen Kopra: Velkajarru tarvitaan tulevien sukupolvien turvaksi

Pääministeri Petteri Orpo käynnisti kesäkuussa parlamentaarisen keskustelun niin sanotusta velkajarrusta, jolla toimeenpannaan EU:n uudistettu talousohjausjärjestelmä ja asetetaan pitkän aikavälin tavoite Suomen julkisen talouden velkasuhteen pienentämiseksi. Tavoitteena on rakentaa pelisäännöt, jotka sitovat taloudenpitoa hallituskaudesta ja puolueesta riippumatta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan velkajarrun tarve on ilmeinen:

"Velkajarru tarvitaan tulevien sukupolvien turvaksi. Pohjoismainen velkasuhde – eli alle 40 prosenttia bruttokansantuotteesta – on edellytys pohjoismaisille hyvinvointipalveluille. Liian pitkään jatkunut löysä taloudenpito on johtanut tilanteeseen, jossa juoksevia menoja rahoitetaan tulevien veronmaksajien piikkiin. Tämä meno ei voi jatkua", Kopra sanoo.

Velkajarrun tarkoituksena on luoda mekanismi, jonka puitteissa jokainen hallitus sitoutuu asettamaan oman vaalikauden mittaisen velkasuhteen vakauttamistavoitteen sekä päättää konkreettisista toimista sen saavuttamiseksi. Mikäli talouspolitiikan arviointineuvosto katsoisi toimien olevan riittämättömiä tai tavoitteen olevan karkaamassa, tulisi hallituksen arvioida toimenpiteitään uudelleen.

"Päätökset eivät tule olemaan helppoja. Tämä hallitus on jo tehnyt yhdeksän miljardin euron edestä sopeutuspäätöksiä. On selvää, ettei ”kivuttomia” ratkaisuja enää enää ole ja vaikeitakin päätöksiä on pystyttävä tekemään, mikäli haluamme tulevillakin sukupolvilla olevan laadukasta terveydenhuoltoa, koulutusta ja turvaa elämän eri vaiheissa. Terve talous on myös puolustuskyvyn perusta", Kopra sanoo.

Kopran mukaan velkajarru parantaisi myös äänestäjien kuluttajansuojaa, kun puolueiden on kyettävä eduskuntavaalien alla kertomaan, millä lupauksensa rahoittaisivat.



Kopra painottaa parlamentaarisen yhteistyön merkitystä:

"Toivon, että kaikki puolueet sitoutuvat tähän työhön. Velkajarru ei ole vain tämän hallituksen hanke, vaan koko Suomen etua turvaava ratkaisu. Tämä hallitus on näyttänyt, että se on valmis vastuullisiin päätöksiin. Nyt tarvitsemme yhteisen suunnan ja talouspolitiikan raamit, joita ei rikota vaikean paikan tullen", Kopra sanoo.



Parlamentaarisen prosessin pohjalta valmistellaan lainsäädäntöä, jonka lausuntokierros on parhaillaan käynnissä.