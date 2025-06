Akaalle 149 000 euron voitto Toto75-pelistä - Joensuuhunkin 60 000 euron potti 16,20 euron systeemillä

Jokimaan lauantain Toto75-pelissä nähtiin kaksi jymy-yllätystä. Piefe of Hero voitti Suur-Hollola-ajon karsinnan vain 0,32 prosenttia kohteensa merkeistä pelattuna hevosena. Myös Sol Storm on oli jättiyllättäjä peliosuudella 0,76 %.



Kierroksen suursuosikki Massimo Hoist (89,07 %) voitti lähtönsä ja oikeita rivejä löytyi kaksi kappaletta. Täysosumien arvo nousi 59 963 euroon.



Nettipelaaja Akaalta oli pelannut hajoituspelin, josta löytyi vain ylimpään voittoluokkaan pelattu täysosuma. Veikkaus.fi:ssä rivinsä tehnyt akaalainen voitti 149 907 euroa. Vain ylimpään voittoluokkaan pelatulla rivillä voittaa täysosuman 2,5-kertaisena.



Toinen täysosuma löytyi joensuulaisen nettipelaajan taidokkaasta Toto75-systeemistä, johon osui alavoittoineen 60 484 euron potti.



Joensuulaisen nettipelaajan 16,20 euron systeemi:



1,2,4,7,9,10/ 2,7/ 4/ 2,3,4,5,6,8,9,11,14/ 11,12,15/ 3/ 1



- Onnittelut taitaville ja onnekkaille Toto-pelaajille, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.



Sunnuntaina Lahden Toto75-kierros huipentuu lämminveristen Suur-Hollola-ajon finaaliin. Massimo Hoist on loppukilpailun jättisuosikki. Toto75-pelin peliaika päättyy klo 14.45 ja pelissä on 44 901 euron jackpot.