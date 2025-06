Tuska 2025 keräsi Suvilahteen jälleen 60 000 festivaalivierasta

Tuska 2025 valtaa Suvilahden viikonloppuna – tässä kootusti tietoa festivaalin järjestelyistä 23.6.2025 07:25:00 EEST | Tiedote

Helsingin Suvilahti muuntuu jälleen viikonloppuna tummanpuhuvan festivaaliväen kohtaamispaikaksi, kun Tuska valtaa tantereen perjantaista 27.6. sunnuntaihin 29.6. Esiintyjinä nähdään muun muassa In Flames, Electric Callboy, Powerwolf, Slaughter To Prevail, Lorna Shore, Motionless In White sekä lukuisia muita. Tässä tietopaketti festivaalin käytännön järjestelyistä.