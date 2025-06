Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2026–2029 on julkaistu

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma (TLS) vuosille 2026–2029 on valmistunut. Suunnitelma kuvaa vuoden 2025 toimintaa, tienpidon nykytilaa ja tulevien vuosien näkymiä. Se on julkaistu digitaalisesti osoitteessa www.tienpidonsuunnitelma.fi suomeksi ja ruotsiksi.

Rahoitus lähes viimevuotisella tasolla, päällystystöitä myös vähäliikenteisemmällä tieverkolla

Vuonna 2025 perustienpidon rahoitus on noin 160 miljoonaa euroa. Summa sisältää sekä hallituksen myöntämän lisärahoituksen päällystyksiin (n. 31 milj. €) että eduskunnan nimeämien korjaus- ja parantamiskohteiden jakovararahoituksen.

Päällysteiden uusimiseen ja tiemerkintöihin on käytettävissä lähes 75 miljoonaa euroa. Vaikka summa on hieman pienempi kuin viime vuonna, se on edelleen selvästi korkeampi kuin aiempina vuosina. Tänä vuonna päällystetään noin 605 km maanteitä, mikä sisältää myös 32 km teiden ramppeja sekä 30 km jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Päällystystyöt painottuvat aiempaa enemmän vähäliikenteisille teille. Lisäksi tehdään paikkaus- ja täsmäkorjauksia. Jalankulku- ja pyöräilyväyliä päällystetään Karkkilassa, Siuntiossa, Padasjoella, Lammilla ja Mustiossa. Tieverkon kunnon ennustetaan säilyvän nykytasolla.

Siltojen kuntoa seurataan viiden vuoden välein tehtävillä tarkastuksilla. Korjaustarpeet kasvavat tulevina vuosina korjausikään tulevien siltojen määrä kasvun myötä. Myös raskaan liikenteen maksimimassojen kasvu aiheuttaa edelleen siltojen vahvistustarvetta.

Vuonna 2025 siltojen tarkastuksiin, suunnitteluun ja korjauksiin käytetään noin 20 miljoonaa euroa. Uusittavia siltoja ovat:

Kaloisten silta (Hämeenlinna)

Kylänojan silta (Tammela)

Keihäsjoen silta (Hyvinkää)

Hästbölen silta (Siuntio)

Boen silta (Porvoo)

Lisäksi Espoossa rakennetaan Mankin ylikulkukäytävä Kehä III:n yli jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kaikkiaan tänä vuonna korjataan tai uusitaan varsinaisia siltoja 32 kappaletta ja lisäksi korjataan tai uusitaan joukko teräsputkisiltoja.

Vuosaaren satamaan johtavan tietunnelin kiertotielle on tehty jo useita parannuksia. Mahdollisia lisäparannuksia selvitetään vielä ennen varsinaisen tunnelin korjauksen aloittamista loppuvuodesta 2025. Myös muiden tievarusteiden ja -laitteiden korjauksia tehdään tänä vuonna aiempaa enemmän.

MAL-sopimusten mukaisten parantamishankkeiden rakentaminen käynnistyy

Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella Helsingin ja Lahden seudut allekirjoittivat vuoden 2024 lopussa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset eli ns. MAL-sopimukset, joiden mukaisia hankkeita toteutetaan aina vuoteen 2029 asti. Toteutukset sisältävät Helsingin MAL-sopimukseen liittyen pääkaupunkiseutua ympäröivien kymmenen kunnan eli ns. KUUMA-seudun kuntien alueelle noin 35 milj.€ ja Lahden seudulla noin 7 milj. € investoinnit maanteiden pieniin parantamishankkeisiin yhdessä kuntien kanssa. MAL-sopimuksien osana käynnistetään tänä vuonna seuraavien parantamishankkeiden toteuttaminen:

Hyvinkää: Vt 25 ja Kalevankadun liittymä (rakennussuunnitelman laadinta)

Asikkala: Mt 313 jalankulku- ja pyörätie välille Lentotie–Urajärvi

Järvenpää: Mt 1452 Vähänummentien liittymän parantaminen Pohjoisväylän (mt 1456) kohdalla sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt (rakentamissuunnitelman laadinta)

Mäntsälä: Mt 1456 Hirvihaarantie jalankulku- ja pyöräilytie välille mt 11711 Kuntomajantien liittymä–Sepänmäki

Liikenneturvallisuus korostuu pienissä parantamishankkeissa

Erillisten rahoitusohjelmien ulkopuolella tieverkon parantamisinvestointeihin on rahaa tarpeisiin nähden niukasti. Vuonna 2025 voidaan käynnistää joitakin parantamishankkeiden tie- ja rakennussuunnitelmia. Liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamiseen on saatu 1,5 milj.€. Tällä rahoituksella toteutetaan liikenneturvallisuuden parantamistoimia Vantaalla Katriinantiellä (mt 11459), valaistus valtatielle 4 Keravan ja Järvenpään välille, sekä joukko pienempiä paikallisesti tärkeitä liikenneturvallisuuskohteita, joita olemme yhdessä alueen liikenneturvallisuusryhmissä suunnitelleet.

Joulukuussa 2024 eduskunnan valtiovarainvaliokunta lisäsi vuoden 2025 budjettiin valtion rahoituksen seuraavien parantamishankkeiden rakentamisen käynnistämiseksi:

Raasepori: Vt 25 tievalaistuksen täydentäminen välillä mt 1050 Vanha Rannikkotie–Leppi

Loppi: Kt 54 riista-aidan jatko Sajatieltä länteen kolme kilometriä kohti Tammelaa

Loviisa: Mt 1571 ja mt 1580 liikenneturvallisuutta parantavat kohteet Isnäsin koulun ja urheilukentän ympäristössä

Jokioinen: Mt 2804 Jokioinen–Vaulammi jalankulku- ja pyörätien rakentaminen yhteishankkeena kunnan kanssa

Uudenmaan ELYn tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan nykymuotoisena viimeistä kertaa

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat, joihin kuuluu vuonna 2025 yhteensä 47 kuntaa. Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa kuvataan toimialueemme tienpidon taloudelliset ja toiminnalliset reunaehdot sekä keskeiset painopisteet. Siinä esitetään myös koko alueelta kiireellisimmät hanketarpeet sovitettuna perustienpidon parantamishankkeiden ennakoituun käytettävissä olevaan rahoitustasoon tulevina vuosina. Suunnitelma ei sisällä laajoja, useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita, joista eduskunta päättää erikseen valtion talousarvion yhteydessä. Lisäksi suunnitelmassa tuodaan esiin kuluvana vuonna käynnissä olevat tai käynnistyvät aiemmin päätetyt hankkeet.

Suunnitelma kokoaa yhteen ajankohtaiset tiedot tienpidosta ja liikenteestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, ja se soveltuu myös yleiskatsaukseksi liikennevastuualueemme toiminnasta.

Vuoden 2026 alussa valtion aluehallinnon uudistuksen myötä ELY-keskusten toiminnan pohjalta perustetaan uudet alueelliset elinvoimakeskukset. Uudenmaan elinvoimakeskus jatkaa liikennetehtävien hoitamista Uudenmaan maakunnan alueella. Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa jatkossa Kanta-Hämeen liikennetehtävät ja Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus vastaa Päijät-Hämeen liikennetehtävistä. Joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvät tehtävät siirtyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.