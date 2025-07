Presto vauhdittaa vihreää paloturvallisuutta ja ostaa aerosolisammutukseen keskittyvän FirePro Finland Oy:n

Ympäristöystävällinen sammutusteknologia haastaa kaasuratkaisut

Aerosolisammutusjärjestelmät tarjoavat tehokkaan ja paineettoman sammutusratkaisun, joka sopii veden ja kaasujen tavoin lähes kaikkiin kohteisiin. Toisin kuin monissa HFC-pohjaisissa kaasusammutusratkaisuissa, aerosoleissa ei ole kasvihuonekaasupäästöjä. Niiden GWP (Global Warming Potential) on nolla, eikä niissä käytetä otsonikerrosta heikentäviä yhdisteitä.

“Ympäristöystävällisyys ei ole meille sivujuonne, vaan olennainen osa koko teknologiaa. Tämä ratkaisu ei vaadi vesivaroja, ei jätä jälkivahinkoa ja se on samalla turvallinen sekä ihmisille että ympäristölle,” kertoo FirePro Finland Oy:n toimitusjohtaja Jyri Tolonen.

Yhteinen suunta kohti kestävämpää paloturvallisuutta

FirePro Finland Oy on aerosolisammutusjärjestelmiin erikoistunut suomalaisyritys, joka on palvellut erityisesti meriliikenteen, prosessiteollisuuden ja kiinteistötekniikan asiakkaita. Kohteita yhdistää korkeat tekniset vaatimukset ja kasvava tarve ympäristövastuullisille ratkaisuille.

“Aerosolisammutuksen kysyntä kasvaa juuri siellä, missä ympäristövaikutuksilla on merkitystä ja missä perinteiset sammutusmenetelmät eivät riitä. FirePro Finland -tiimin kokemus ja tekninen osaaminen täydentävät tarjontaamme,” sanoo Preston maajohtaja Tero Roivainen. “Vastuullisuus on meille pitkäaikainen strateginen valinta. Esimerkiksi Katrineholmin tehtaallamme Ruotsissa käytämme uusiutuvaa energiaa osana kestävää tuotantoamme. Siksi on erityisen luontevaa, että panostamme nyt myös osaamiseen sammutusteknologiassa, joka on paitsi tehokasta myös ympäristöä huomioiva.”

Presto tuo yhdistelmään kokemusta ja markkinajohtajan vahvat hartiat

Presto on Pohjoismaiden suurin paloturvallisuuspalveluiden ja –tuotteiden toimittaja, ja yrityskauppa tukee sen strategiaa kehittää vastuullisia ja teknisesti edistyneitä sammutusratkaisuja.

“FirePro Finlandin syvä tekninen osaaminen ja kansainvälisesti hyväksytyt ratkaisut täydentävät erinomaisesti Preston palvelu- ja tuotetarjoamaa. Meitä yhdistää asiakaskeskeinen toimintatapa ja yhteinen näkemys siitä, että ympäristöystävälliset ratkaisut ovat paloturvallisuuden tulevaisuutta. Taustalla on jo viiden vuoden ajan jatkunut yhteistyö erityisesti meriliikenteen puolella,” kiteyttää Tero Roivainen.

FirePro Finland Oy jatkaa toimintaansa Presto Oy:n tytäryhtiönä, ja kaikki työntekijät siirtyvät kaupan mukana vanhoina työntekijöinä.