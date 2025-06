Sweco Kotkan akkumateriaalitehtaan suunnittelukumppaniksi

Katodiaktiivimateriaali on sähköautoissa, energiavarastoissa ja monissa muissa laitteissa käytettävien litiumioniakkujen keskeinen raaka-aine. Akkumateriaalien tuotannolla on merkittävä rooli vihreän siirtymän mahdollistajana liikenteessä ja energiantuotannossa.

Easpring Finland on valinnut Swecon suunnittelukumppaniksi tehtaan rakentamisvaiheeseen. Sweco tuottaa suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi Kotkaan. Aikaisemmin Sweco on osallistunut tehtaan esisuunnitteluvaiheisiin, valmistellut ympäristö-, kemikaali- ja rakennuslupahakemukset sekä toteuttanut FEL3-tasoisen perussuunnittelun.

"Kumppanimme Sweco on yksi maailman johtavista valmistavan teollisuuden suunnittelupalveluita tarjoavista yrityksistä, ja olemme tehneet heidän kanssaan yhteistyötä jo pitkään. Kotkan CAM-tehtaan myötä luomme Suomeen täysin uudenlaista litiumioniakkujen valmistukseen liittyvää teollisuutta. Meillä on vahva luottamus siihen, että rakennamme Kotkaan vihreän ja älykkään tehtaan Swecon asiantuntijoiden avulla", sanoo Easpring Finland New Materialsin toimitusjohtaja Jashon Guan.

"On hienoa, että osaamiseemme akkuteollisuuden investoinneissa luotetaan. Akut ovat olennainen osa vihreää siirtymää, ja tällä investoinnilla on merkittävä rooli kestävän akkuarvoketjun rakentamisessa Euroopassa. Kotkaan rakennettava laitos tuottaa arvokasta materiaalia autojen akkukennoihin ja energian varastointijärjestelmiin. Aiemmin asiantuntijamme laativat esisuunnitteludokumentaation asiakkaan investointipäätöksen tueksi ja valmistelivat tarvittavat lupahakemukset viranomaisarviointia varten. Nyt teemme toteutussuunnittelua laitoksen rakentamiseksi", Swecon Teollisuus ja energia -toimialan johtaja Tuomas Salminen sanoo.