Investointipäätös tehty – Snellman aloittaa eläinruokatehtaan rakentamisen

Snellman-konserni kertoi maaliskuussa 2025 suunnittelevansa uuden eläinruokatehtaan rakentamista Pedersören Edsevöhön. Yhtiö sai Pedersören kunnalta rakennus- ja ympäristöluvan toukokuussa ja nyt yhtiön hallitus on tehnyt virallisen investointipäätöksen tehtaan rakentamisesta. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian, heinäkuun alkupuolella. Suunnitelman mukaan valmista pitäisi olla jo toukokuun lopussa 2026.

-Olen erittäin tyytyväinen, että uuden tuotantolaitoksen rakentaminen voidaan aloittaa jo ihan lähiaikoina. Meillä on todellinen tarve modernille tuotantolaitokselle, jotta voimme vastata kasvaneeseen kysyntään ja laajentaa tarjontaamme. Kyseessä on noin 17 miljoonan euron investointi, joka on meille mittava. Samalla haluamme olla luomassa uutta standardia modernin ja energiatehokkaan tuotantolaitoksen rakentamisessa, kommentoi Magnus Pettersson, Eläinruoka-liiketoimintayksikön johtaja.

Nopean etenemisen on mahdollistanut hyvin tehty ja edennyt suunnittelutyö. Suunnittelussa on hyödynnetty viimeisintä BIM-teknologiaa. Tuotantolaitoksen rakentamisessa ja itse tuotantolaitoksessa huomioidaan tarkasti ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökulmat. Tekninen päällikkö Markus Snellman kertoo muutaman esimerkin:

-Tulemme käyttämään kylmäaineena hiilidioksidia (CO₂), jolla jäähdytetään pakastevarastoa. Valmistusprosessin yhteydessä spiraalipakastimet jäähdytetään jopa -40 °C. Jäähdytysjärjestelmästä syntyvän hukkalämmön otamme talteen kahdessa vaiheessa. Kylmäkompressoreista syntyvä lämpö hyödynnetään käyttöveden lämmityksessä ja esilämmitetyn ilman tuottamisessa ilmanvaihtolaitteistoille. Prosessien, pesuveden ja rakennuksen lämmöntarpeen katamme kylmälaitteista talteen otetulla hukkalämmöllä.

Vastuullinen ajattelutapa näkyy muuallakin kuin tehdasrakennuksen energiaratkaisuissa. Suositun MUSH-tuotemerkin tuotteiden valmistuksessa hyödynnetään lähellä sijaitsevan Snellmanin Lihanjalostuksen tuotannon sivuvirtoja. Näin pystymme vähentämään hävikkiä tehokkaasti ja kaikki mahdollinen käytetään hyödyksi.

Snellman-konsernin Eläinruoka-liiketoiminta on vahvassa kasvussa. Kasvua vauhdittaa lemmikkien raakaruokinnan yleistyminen niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin Euroopassakin. Uusi tuotantolaitos mahdollistaa entistä laajemman lemmikkien raakaruoan tuotannon ja valikoiman laajentamisen sekä tukee yhtiön sitoutumista lemmikkiruoan luonnollisuuteen ja lemmikkien hyvinvointiin.

Magnus Pettersson, johtaja, Snellman Eläinruoka-liiketoiminta puh. 044 538 6389, sposti: magnus.pettersson@mushbarf.fi

Vilma Wiitakorpi Björkman, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Snellman-konserni, puh. 050 308 0879, sposti: vilma.wiitakorpi-bjorkman@snellman.fi

Snellman Eläinruoka:

Snellman Eläinruoka on vuodesta 2011 lähtien tuonut luonnollisen ravinnon iloa lemmikkien ruokailuun. Missiomme on tarjota ravitsevaa ja tasapainoista raakaruokaa, koska se on luonnollisesti parasta koirille ja kissoille. Valmistamme MUSH, Fodax ja Raw for Paw -tuotemerkeillä pakastettua raakaruokaa, herkkuja sekä pakastekuivattuja tuotteita. MUSH-tuoteperhettä myydään Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi useissa eri maissa. Fodax ja Raw for Paw ovat vakiinnuttaneet paikkansa Ruotsissa. Meillä on tehtaat Pietarsaaressa ja Nässjössä Ruotsissa. Liikevaihtomme oli vuonna 2024 noin 25 miljoonaa euroa, ja meillä on yli 90 omistautunutta työntekijää, jotka edistävät päivittäin lemmikkien hyvinvointia.

Snellman-konserni:

Snellman-konserni on suomalainen ruokatalo, joka tarjoaa parhaita makuelämyksiä markkinoiden luotetuimmilla brändeillä. Perheyrityksenä valmistamme tuotteemme kuin itsellemme tekisimme ottaen aina huomioon ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin. Konsernilla on toimintaa Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja viemme tuotteitamme useaan maahan. Palveluksessamme työskentelee noin 2 000 intohimoista eri alan osaajaa ja elintarvikealan ammattilaista, jotka tekevät ruokaa suurella sydämellä ja mausta tinkimättä.