JAZZIN KLASSIKKOELOKUVA JAZZ ON A SUMMER`S DAY ESITETÄÄN PORI JAZZISSA

Jazz on a Summer's Day esitetään pääsymaksuttomana ja ikärajattomana näytöksenä Cafe Pori Jazzin pihassa olevassa teltassa alkaen klo 15.30. Ennen elokuvaa Sensommar Filmfestin festivaalijohtaja Severi Koivusalo haastattelee Pori Jazzin perustajajäsen Risto Ennekaria.

Jazz on a Summer’s Day (1959) on yksi kaikkien aikojen hienoimmista konserttielokuvista. Muotikuvaajana tunnetun Bert Sternin ohjaama visuaalisesti lumoava dokumentti yhdistää jazzin huippuartistien esitykset kesäiseen merikaupungin idylliin. Se vie katsojan suoraan vuoden 1958 Newport Jazz -festivaalin tunnelmaan, jossa jazzin legendat, mm. Louis Armstrong, Thelonious Monk, Anita O’Day, Dinah Washington ja Mahalia Jackson, esiintyvät kesäisessä, merellisessä ympäristössä täynnä purjeveneitä, aikansa katumuotia ja rentoa juhlatunnelmaa. Jazz on a Summer’s Day on enemmän kuin konserttitallenne – se on ajankuva, rytmin ja valon ylistys, ja jazzin sielun visuaalinen heijastus, sekä tärkeä muistutus siitä, miten taide voi synnyttää uusia alkuja, uusia unelmia – ja festivaaleja.

Pori Jazzin lähtökohtana 60 vuotta sitten oli tavoittaa ainutlaatuinen tunnelma ja elämys taiteen kokonaisvaltaiselle kokemiselle. Samasta filosofiasta ammentaa myös Porin edustalla Reposaaressa kolmatta kertaa järjestettävä Sensommar Filmfest. Sensommarissa (29.–31.8.) nähdään kattavan elokuvaohjelmiston lisäksi tänä vuonna myös mm. Teatteri Sirkus Suosalon näytelmiä, Iiro Rantalan säestämä mykkäelokuvanäytös sekä Emilia Siscon, Nössö Novan ja Ykspihlajan Kino-orkesterin konsertit.