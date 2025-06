Museovirasto jakoi 385 500 euroa avustuksina lähes 300 kuvataiteilijan näyttelypalkkioihin museoille ja gallerioille

Avustushakemuksia näyttelypalkkioihin saapui 57, ja haettu summa oli yhteensä noin puoli miljoonaa euroa. Näyttelypalkkioavustuksia jaettiin 41 eri toimijalle ympäri Suomen 127 taidenäyttelyn näyttelypalkkioihin yhteensä 297 taiteilijalle. Tällä kertaa Uudenmaan lisäksi eniten avustuksia myönnettiin Keski-Suomeen, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Pohjanmaalle. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli noin 7 500 euroa.

Näyttelypalkkiolla korvataan taidenäyttelyyn osallistuminen ja muu sen yhteydessä tehtävä työ. Näin huomioidaan kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parannetaan heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä. Avustuksia voidaan myöntää ammatillisille museoille sekä muille voittoa tavoittelemattomille ammatillisille näyttelynjärjestäjille kuten esimerkiksi taidehalleille, taidekeskuksille, valokuvakeskuksille ja taiteilijajärjestöjen gallerioille.

”Taidemuseoille ja taidenäyttelyjärjestäjille avustukset ovat jo tärkeä ja tuttu osa jokapäiväistä toimintaa. Hienoa on myös, että muutkin ammatilliset museot kuin taidemuseot ovat ryhtyneet esittämään taidetta, joka on monesti kytköksissä niiden toiminnan tai muiden näyttelyiden aihepiireihin. Tämä sekä lisää korkealaatuisen kuvataiteen saatavuutta valtakunnallisesti että parantaa kuvataiteilijoiden ansaintamahdollisuuksia”, kertoo erikoisasiantuntija Anna Stockley Museovirastosta.

Esimerkiksi Lohjan Museo on saanut näyttelypalkkioavustuksia museon puutarhassa esillä oleviin näyttelyihin. Tänä kesänä esillä on Paula Salmelan vesiteemainen Transparent-veistosnäyttely.

”Lohjan Museon puutarhaan järjestetyt taidenäyttelyt ovat tuoneet museolle uuden kävijäryhmän. Kuka tahansa voi tulla tutustumaan näyttelyyn ilman pääsymaksua ja näyttely on aina avoinna. Aiemmin museon alue koettiin paikaksi, jonne ei uskaltanut mennä aukioloaikojen ulkopuolella, mutta nyt ihmiset ovat löytäneet museon piha-alueen. Tämä madaltaa kynnystä käyttää museopalveluja, mikä lisää kävijöiden tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Näyttelypalkkioavustus on mahdollistanut puutarhassa tapahtuvien näyttelyiden konseptin kokeilemisen ja vakiinnuttanut laadukkaiden taidenäyttelyiden järjestämisen osaksi museon toimintaa. Taide luo hyvinvointia ja sen äärelle on hyvä pysähtyä kauniissa ympäristössä,” sanoo Lohjan Museon johtaja Annamari Juvonen-Eskola.

Esimerkiksi seuraavia näyttelyitä tuettiin näyttelypalkkioavustuksilla:

Painokankaiden taidetta Espoon modernin taiteen museo EMMAssa

”Köyhää taidetta” Taide- ja museokeskus Sinkassa Keravalla

Nykytaiteen identiteetin tutkintaa K.H.Renlundin museossa Kokkolassa

Tarmo Thornströmin pitsitaidetta Suomen käsityön museossa Jyväskylässä

Tulipalon tuhovoimaa ja sen jälkeistä elpymistä Porin taidemuseossa

Sabrina Rattén kuvitteellisia tulevaisuudennäkymiä WAMin avajaisnäyttelyssä Turussa

Sirkus-lasitaidetta Kouvolan taidemuseo Poikilossa

Grafiikanpaja Himmelblaun taidegrafiikkaa Orimattilan Taidemuseossa

Aineen taidemuseon 40-vuotisjuhlavuoden näyttelyitä Torniossa

Näyttelypalkkioavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa. Seuraava hakukierros avautuu elokuussa 2025, jolloin avustuksia voi hakea vuosina 2026–2027 järjestettävien kuvataidenäyttelyiden taiteilijapalkkioihin. Avustusta haetaan valtionhallinnon yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa.