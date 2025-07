Palvelun aatelia -kilpailuun jo yli 100 ehdotusta - ehdotusaikaa jäljellä 1 kuukausi

Ehdotuksia on tullut runsaasti ja laajasti eri toimialoilta eri puolilta Etelä-Savoa. Ehdotuksissa on mukana esimerkiksi erilaisia kauppoja, ravintoloita, kahviloita, urheilutoimijoita, harrastuspaikkoja, sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kauneudenhoitoalan yrityksiä, kioskeja/huoltoasemia ja korjauspalveluita. Osa ehdotetuista tahoista erottuu joukosta erityisen runsaiden mainintojen ansiosta. Vielä ehtii mukaan: uusia ehdotuksia ja perusteluita otetaan yhä vastaan, joten nyt on hyvä hetki tuoda oma suosikki esiin kilpailussa.

Ehdotusten perusteluissa nousee esille muun muassa ystävällinen ja asiakaslähtöinen palvelu, palvelutarjonta ja laatu sekä asenne.

”Lämminhenkinen vastaanotto, miellyttävä ilmapiiri ja sopivan hienovarainen "jälkihoito" asiakkaan poistuessa.” (ravintola)



“Täällä palvellaan ja autetaan asiakasta hankalissakin asioissa. Palvelunhalu näkyy jokaisessa työntekijässä. Jos on jotain normaalista poikkeavaa haastetta, niin haasteeseen selvitetään vastaus, jos ei valmista vastausta ole. Ajamme keskustasta varta vasten useamman kilometrin tänne vain palvelun ja luotettavuuden vuoksi. Koko henkilökunta ansaitsee ruusut.” (sosiaali- ja terveysalan toimija)



“Monipuolinen, kaiken kattava tarjonta. Pulma kuin pulma ratkeaa paikan päällä tai ainakin opastetaan eteenpäin. Pirteä, asiakasystävällinen henkilöstö. Yrittäjät aurinkoisia asiakaspalvelijoita.” (kauppa)



“Palveluntuottaja palvelee ja rohkaisee erittäin laajalla ikähaitarilla ihmisiä liikunnan pariin. Kun nuorimmat liikkujat ovat muutaman vuoden ikäisiä, on ikänestori 90 vuoden iässä. Laajasta skaalasta huolimatta saamme palveluntuottajalta erittäin henkilökohtaista ja kannustavaa palvelua. Liikkujien kesken puhumme paikan ihmeestä. Tällä viittaamme tilanteeseen että, treeneihin mennessä saattaa olla uuvuttava työpäivä takana ja olo on nuutunut, mutta aina kotiin palatessa on uutta intoa ja energiaa.” (urheilutoimija / harrastuspaikka)

Palvelun aatelia -kilpailussa etsitään loistavia palveluntuottajia Etelä-Savon alueelta. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen Etelä-Savon kauppakamarin verkkosivuilla (eskauppakamari.fi/palvelunaatelia) 3.8.2025 asti. Ehdotuksia voi jättää useamman ja toimijat voivat ehdottaa myös itseään mukaan kilpailuun.

Yhteistyössä kilpailua mahdollistamassa ovat Etelä-Savon kauppakamari, Etelä-Savon maakuntaliitto, Hirvensalmen kunta, Juvan kunta, Kangasniemen kunta, MEKS Kaakko, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, Mäntyharjun kunta, OP Suur-Savo, Pieksämäen kaupunki, Puumalan kunta, SaaraLiu, Rantasalmen kunta, Savonlinnan kaupunki ja Sulkavan kunta.

Lisätietoja: https://eskauppakamari.fi/palvelunaatelia/

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Saara Liukkonen, Kaupan- ja palvelualan valiokunta, 040 502 0583, saaraliu@saaraliu.fi

Kehityspäällikkö Kristina Mustonen, Etelä-Savon kauppakamari, 044 732 1180, kristina.mustonen@kauppakamari.fi