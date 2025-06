MEP Maria Ohisalo: Suomelle ei tule myöntää poikkeuslupaa minkkitarhauksen jatkamiseen

Vihreiden MEP Maria Ohisalo vaatii komission strategisten hankkeiden perusteiden julkistamista 6.5.2025 14:07:00 EEST | Tiedote

Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo vaatii EU-komissiota julkistamaan tiedot, millä perustein hankkeet on valittu EU:n strategisten hankkeiden listalle. Ohisalo on huolissaan siitä, miten huonosti tietoa strategisten hankkeiden valinnasta on saatavilla sekä lainsäätäjille, että myös kansalaisyhteiskunnalle, ympäristöjärjestöille ja tavallisille kansalaisille. Asiakirjojen julkisuus on EU:n perussopimuksissa turvattu oikeus.