Sotakirjailija Esa Sirén: 20 vuotta kirjailijana, yli 400 000 myytyä kirjaa – Uutuusromaani julkistetaan yleisötapahtumassa Mikkelissä

Syvärin rantatörmillä suomalaisten ja venäläisten asemat ovat niin lähellä toisiaan, että vihollisen tarkka-ampujat muodostavat hellittämättömän uhkan. ​Aikoinaan alue on saanut hirtehisen lempinimen Iloinen kulma, kun vastapäisiltä asemilta on syydetty urakalla ilmaan valoraketteja. Kenraalimajuri Ruben Lagus antaa majuri Paavo Rasille käskyn perustaa tämän nimeä kantavan taisteluosaston, joka saa vastuulleen Syvärin länsilohkon tukikohdat. ​Rasille on pian selvää, että Iloinen kulma on Syvärin läntisen rintaman vaarallisin paikka.​

Taisteluosasto Rasi julkistetaan yleisölle avoimessa tapahtumassa 13.8.2025 klo 16–18.

Sotakirjatapahtuma ja keskustelu Suomen puolustuksesta

Sodan ja rauhan keskus Muisti, Päämajasali

Ristimäenkatu 4, Mikkeli

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Ohjelma:

16.00–16.05 Tervetulosanat, kustantaja Aleksi Pöyry

16.05–16.30 Kirjailija Esa Siréniä haastattelee viestintäyrittäjä Jan Erola

16.30–17.30 Suomen puolustus 1943 versus 2025. Suurin turvallisuusuhkamme on edelleen Venäjä. Miten puolustaudumme? Keskustelemassa kansanedustaja, sotatieteiden tohtori, majuri evp Jarno Limnéll ja valtionpalkittu sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö. Jan Erola moderoi.

17.30–18.00 Vapaata keskustelua

Esa Sirén (s. 1948) on kotoisin Kouvolasta, ja hänellä on takanaan komea ura jääkiekkovalmentajana. Paikkansa sukupolvensa parhaana sotakirjailijana vakiinnuttaneen Sirénin menestyskirjoja on myyty yli 400 000 kappaletta. Hän sai Kaarlen palkinnon 2021.

Esa Sirén: Taisteluosasto Rasi

320 sivua

ilmestyy 7.8.

Lisätietoja sekä vedos-, haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Eeva Herrainsilta, viestintäpäällikkö, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi