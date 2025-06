Immunologisten syöpähoitojen taustalta löytyi uusi hoitoja häiritsevä säätelijä

Dosentti Maija Hollménin johtaman tutkimusryhmän tutkimuksessa havaittiin, että syöpäpotilaiden veressä oli runsaasti liukoista Clever-1 -proteiinia. Se syntyy kudosten Clever-proteeinin pilkkoontuessa, jolloin proteiinia pääsee liukenemaan vereen.

Verenkierrossa liukoinen Clever-1 voi sitoutua kehon puolustussoluihin eli T-soluihin ja häiritä niiden normaalia toimintaa. Häirintä estää T-soluja aktivoitumasta ja tunnistamasta kasvainta.

Kun tutkijat tarkastelivat ihmisen kasvainkudosta laboratoriossa, he havaitsivat, että liukoinen Clever-1 sitoutui aktiivisiin valkosoluihin ja lisäsi tulehdusta hillitsevän TGFβ-proteiinin eritystä. Tämä heikentää edelleen elimistön kykyä tunnistaa ja taistella syöpäkasvainta vastaan.

Tieto, että liukoinen Clever-1 on näin aktiivinen immuunijärjestelmän säätelijä, on uusi. Tähän saakka sen vaikutusten on ajateltu tulevan proteiinin kyvystä säädellä soluja, kuten makrofagi-puolustussoluja.

Haitta voi kääntyä hyödyksi

Syövässä liukoisen Clever-1:n toiminta on potilaalle vahingollista, mutta joissakin muissa sairauksissa sen tulehdusta hillitsevästä kyvystä saattaisi olla hyötyä.

– Liukoinen Clever-1 on mielenkiintoinen siksi, että se auttaa meitä ymmärtämään, miksi osa potilaista ei hyödy immunoterapiasta. Aivan uutta on kuitenkin se, että se näyttää olevan aktiivinen osa tulehdusreaktion säätelyä. Tämä avaa ovia täysin uudenlaisille hoidoille, joissa halutaan hillitä liiallista tulehdusreaktiota, Maija Hollmén toteaa.

Tutkija Stuart Prince näkee liukoisessa Clever-1-proteiinissa kiinnostavan lääkekehityskohteen.

– Löydöksemme viittaa siihen, että liukoista Clever-1:tä voitaisiin tulevaisuudessa myös hyödyntää liiallisen tulehdusvasteen vaimentamiseen. Se on tarpeen esimerkiksi autoimmuunisairauksissa tai kudosvaurioon liittyvässä liiallisessa tulehduksessa., Prince kertoo.

Maija Hollménin tutkimus on tehty yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja osana Suomen Akatemian rahoittamaa InFLAMES-lippulaivaa, joka yhdistää immunologian, syöpätutkimuksen ja lääketieteellisen teknologian osaamista. Ryhmän löydökset on julkaistu 23.6.2025 korkeatasoisessa Theranostics-lehdessä.