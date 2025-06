Labubu-villitys rantautuu Suomeen – myyntitapahtuma Helsingin Stockmannilla 1.7. klo 12.00!

Suloinen ja ilmeikäs Labubu on someilmiö. Sen hellyyttävän riiviömäinen olemus on valloittanut kuluttajat, ja kysyntä on räjähtänyt. Aitoa ja alkuperäistä Pop Martin Labubua voi olla vaikea löytää – nyt XS Lelut tuo otukset rysäyksellä saataville Helsingin Stockmannin myymäläänsä 1.7.2025.

Helsingin Stockmannin XS Lelut valmistautuu Labubu-fanien ryntäykseen tiistaina 1.7. klo 12.00. Ilmiöksi noussut Labubu-hahmo tekee kivijalkadebyytin Suomen XS Lelut -myymälöissä, ja paikalle odotetaan paljon kiinnostuneita asiakkaita. Tilaisuus on oiva mahdollisuus seurata Labubun maailmanvalloitusta paikan päällä ja haastatella faneja heidän suhteestaan Labubuun!