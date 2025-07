Konneveden Kotiseutuyhdistys on valittu Vuoden kotiseutuyhdistykseksi – kesän päätapahtuma Konneveden Naisten viikko lähestyy

Yhdistyksen toimintaan osallistuu kaikenikäisiä ekaluokkalaisesta eläkeläisiin, yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoiden kanssa ja myös esimerkiksi ukrainalaisia ja turkkilaisia maahanmuuttajia on aktiivisesti mukana. Vuodesta 1978 julkaistu kotiseutulehti Konneveden Joulu yhdistää entisiä ja nykyisiä paikkakuntalaisia.

– Kulttuuriympäristöstä huolehtiminen on tärkeä osa kotiseututyötä, ja sitä on esimerkillisesti toteutettu Konnevedellä. Vihreän kulttuuriperinnön määrittely sekä perinnekasvien liittäminen ja luettelointi osaksi museon kokoelmia on toimiva esimerkki muillekin paikallismuseoille, Kotiseutuliiton paikallisen kulttuuriperintötyön jaoston puheenjohtaja Tuula Aitto-oja toteaa.

Konneveden Kotiseutuyhdistys on aktiivisesti mukana Kotiseutuliiton koordinoimassa paikallismuseoiden digitaalisia palveluita ja toimintamalleja kehittävässä hankkeessa.

– Nimitys velvoittaa meidät edelleen tarjoamaan monipuolista toimintaa eri-ikäisille harrastajille, kehittyä itse ja kehittää yhdistystä. Museotoiminnan painopisteenä on laajan kokoelmamme hallitseminen kohti digimuseota ja digitaalista saavutettavuutta, yhdistyksen puheenjohtaja, kotiseutuneuvos Reijo Rantanen summaa palkinnon vaikutusta.

Yhdistyksen järjestämä päätapahtuma, lähestyvä heinäkuinen Konneveden Naisten viikko tarjoaa tänäkin vuonna ainutlaatuisen yhdistelmän musiikkia, tiedettä, taidetta, historiaa, filosofiaa, luontoa ja gastronomiaa keskellä kauneinta Keski-Suomea. Mukana esiintymässä neljän festivaalipäivän aikana ovat muun muassa Suomen kansainvälisesti tunnetuin harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen, saksofonisti Pauli Lyytinen, kanteletaiteilija Senni Vesanen, sekä jouhikkovirtuoosi Pekko Käppi K:H:H:L-yhtyeineen.

Sunnuntaina 20. heinäkuuta Naisten viikon Taide kuuluu kaikkialle! -pääkonsertissa kuullaan Helsingin kamarimusiikkiorkesterin esittämänä Suomessa harvoin kuultu Kaija Saariahon Lichtbogen-teos sekä Olli Kortekankaan oopperasta Isfåglarna sovitettu Alkyone-sarjan kantaesitys. Kertojana konsertissa nähdään näyttelijä Seela Sella. Ennakkotiedoista poiketen alun perin ulkoilmatapatumaksi kaavailtu pääkonsertti järjestetään teknisistä syistä Konneveden keskustassa sijaitsevassa Konnevesi-salissa. Ennen esitystä yleisöllä on samalla konserttilipulla on mahdollisuus katsoa Riitta Raskin ohjaama Kaija Saariaho -henkilödokumentti Universumin kaiut ja konsertin jälkeen tavata säveltäjä Olli Kortekangas, joka kertoo Naisten viikon taiteellisen johtajan Kristiina Hurmerinnan haastattelussa konsertissa kantaesitettävän Alkyone-sarjansa synnystä.

Su 20.7. Naisten viikon pääkonsertti Taide kuuluu kaikkialle! on siirretty teknisistä syistä Torilavalta Konneveden kunnantalon Konnevesisaliin (Kauppatie 25, Konnevesi).

Illan aikataulu ja ohjelma:

Klo 19.00 Riitta Raskin ohjaama dokumenttielokuva Universumin kaiut. Henkilödokumentti säveltäjä Kaija Saariahosta. Elokuvalippu sisältyy konserttilipun hintaan.

Klo 20.30 väliaika

Klo 21.00 Taide kuuluu kaikkialle! -konsertti, liput 30 € Tiketistä

Musiikki:

Kaija Saariaho: Lichtbogen (1986)

Olli Kortekangas: Alkyone – sarja oopperasta Isfåglarna, KANTAESITYS (2025)

‍Esiintyjät:

Seela Sella, lausunta

Minna-Leena Lahti, sopraano

Henriikka Teerikangas, kapellimestari

Helsinki Chamber Orchestra

Klo 22.00 Taiteilijatapaaminen Olli Kortekankaan kanssa, haastattelijana Kristiina Hurmerinta

Konsertissa on saatavilla yösyötävää ja virvokkeita.

Mestarikokit Pipsa Hurmerinta ja Meri-Tuuli Väntsi ovat valinneet tarjolle paikkakunnan parhaat herkut. Myynnissä mm. yöeväsrasia neljälle hengelle (38 €).

