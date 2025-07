Jallunväriset yöt -romaanissa yksinäisten ja seurustelevien välinen kuilu on syvä kuin jätevesikaivo

Maria Ilosen romaani Jallunväriset yöt on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Siitä lähtien, kun Mika löysi pikkuvaimonsa, yksinäisyys oli ollut likaviemäri, jonne surkeat sinkut vajosivat yhä syvemmälle ja haisivat siellä, kunnes ne unohdettiin. Kunnes niistä tuli rottien ruokaa ja ne löytyivät kuukausien kuluttua mädäntyneinä ja kaluttuina. Pariskunnat seisoivat viemärikuilujen reunoilla ja ihmettelivät, keitä olivat nuo kuiluun pudonneet, olivatko he kenties joskus tunteneet niitä.

Maria Ilonen (s. 1979) on Hämeenlinnassa lähes koko ikänsä asunut ja sinne juurtunut filosofian maisteri. Pääaineenaan hän opiskeli folkloristiikkaa, kirjoittamista hän on opiskellut niin sivuaineena kuin lukuisilla kirjoituskursseilla. Nykyisin hän työskentelee museossa sekä freelance-toimittajana. Jallunväriset yöt on Ilosen toinen romaani. Ensimmäinen, Kutsu kahdelle ilmestyi vuonna 2024.

ILONEN, MARIA : Jallunväriset yöt

172 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523814196

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025

