Kokoomuksen Satonen: Hallitus houkuttelee huippuosaajia Suomeen verokannustimella

”Talouskasvu edellyttää sitä, että Suomessa on riittävästi osaavaa työvoimaa. On erinomaista, että hallitus vahvistaa nyt kannustimia, jotka tekevät Suomesta aidosti houkuttelevan vaihtoehdon kansainvälisille huippuosaajille”, Satonen sanoo.



Avainhenkilöt maksavat progressiivisen tuloveron sijaan 32 prosentin lähdeveroa. Hallitus päätti kevään kasvuriihessä laskea lähdeveron 25 prosenttiin sekä toteuttaa uuden verohuojennuksen paluumuuttaville Suomen kansalaisille.



Jo aiemmin tällä kaudella hallitus pidensi avainhenkilön maassaoloaikaa neljästä seitsemään vuoteen. Hallitus päätti lisäksi käynnistää työn Euroopan parhaiden työsuhdekannustinjärjestelmien luomiseksi.



”Me kilpailemme kansainvälisesti samoista huippuosaajista kuin muutkin länsimaat. Meidän on pystyttävä tarjoamaan mahdollisuus työhön ja juurtumiseen. Jokainen maahan muuttanut ja palannut osaaja on investointi Suomen tulevaisuuteen. Huippuosaajia tarvitaan nimenomaan siksi, että suomalaiset yritykset menestyvät vientimarkkinoilla. He luovat siten omalla osaamisellaan työtä lisää Suomeen”, Satonen sanoo.

Satonen muistuttaa, että osaajapula on monilla aloilla todellinen ja pitkän aikavälin kasvun este, vaikka juuri nyt työvoimaa on paljon reservissä heikon suhdannetilanteen takia.



”Kun kasvu lähtee käyntiin, yritykset tarvitsevat hyvin nopeasti osaavaa työvoimaa päästäkseen kasvuun kiinni. Siksi meidän on oltava valmiina houkuttelemaan ja vastaanottamaan osaajia siinä vaiheessa, kun talouden käänne ottaa vauhtia”, Satonen sanoo.



"Kokoomus on täysin sitoutunut tekemään Suomesta entistä avoimemman ja vetovoimaisemman paikan asua, tehdä työtä ja yrittää. Tarvitsemme uutta osaamista, uusia ihmisiä ja uusia ideoita”, Satonen sanoo.