Kesäkuu kohosi kaikkien aikojen ennätyskuukaudeksi digitaalisessa asuntokaupassa – kasvua vuodessa 73 %

Asuntokauppojen solmiminen digitaalisesti on ollut alkuvuonna suositumpaa kuin koskaan. Kesäkuun huippulukemia edeltää nousujohteinen trendi, sillä maaliskuusta alkaen DIAS-kauppoja on tehty joka kuukausi ennätysmäärä. Kesäkuussa kauppoja solmittiin 13 prosenttia enemmän kuin toukokuussa, jolloin ennätyslukema oli 2 432 kauppaa. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna digitaalisten asuntokauppojen määrä on kasvanut jopa 73 prosentilla.

Kesäkuun tuore ennätys, 2 735 digitaalista asuntokauppaa, koostuu 2 142 asunto-osakekaupasta ja 593 kiinteistökaupasta. Ennätykset rikkoutuivat myös asunto-osake- ja kiinteistökaupassa yksittäin tarkasteltuna. Vaikka asunto-osakkeen kauppa on yhä yleisin digitaalisen asuntokaupan muoto, on kiinteistökaupan osuus selvässä kasvussa. Vuoden alusta kesäkuun loppuun mennessä 18 prosenttia digitaalisen asuntokaupan kokonaiskauppamäärästä on syntynyt kiinteistökaupasta, kun vuonna 2022 vastaava osuus oli alle 3 prosenttia.

Digitaalinen asuntokauppa on suosituin kauppatapa

Digitaalinen asuntokauppa on vakiinnuttanut paikkansa suosituimpana tapana asunto-osakkaan ostamiseen. Huhti- ja toukokuussa selvästi yli puolet – 54 ja 55 prosenttia – kiinteistönvälittäjien tekemistä vanhojen asunto-osakkeiden kaupoista solmittiin sähköisesti fyysisten konttorikauppojen sijaan.

“Niin uudet ennätykset kuin kevään ja alkukesän luvut kokonaisuutena osoittavat, että sähköinen asuntokauppa on nyt valtavirtaa. Kun ostaminen ja myyminen onnistuvat sujuvasti verkossa, syntyy parempia asiakaskokemuksia ja enemmän vapautta kaikille osapuolille”, sanoo DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin.

Tietoa digitaalisen asuntokaupan osuudesta kesäkuulta on odotettava heinäkuun loppuun, jolloin Tilastokeskus julkaisee asuntokaupan kokonaisluvut edelliseltä kuukaudelta.