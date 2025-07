Teollisen kokoluokan aurinkopuistot vauhdittavat Suomen energiasiirtymää – rakenteilla useita merkittäviä aurinkopuistoja

Yksi merkittävimmistä teollisen kokoluokan hankkeista on Eurajoelle suunniteltu 123 hehtaarin aurinkopuisto, jonka kapasiteetti on 100 megawattipiikkiä (MWp). Puiston arvioidaan tuottavan sähköä noin 20 000 kotitalouden vuosikulutuksen verran. Rakennustyöt on aloitettu loppuvuodesta 2024 ja puisto otetaan käyttöön kesällä 2026.

— Aurinkopuistohankkeiden lisääntyminen vaatii meiltä sähköverkon kehittämisen osalta tarkkaa investointien suunnittelua ja ennakointia, jotta voimme varmistaa uusien tuotantolaitosten sujuvan liittämisen verkkoon. Ennakoitavuus on keskeistä niin verkon kapasiteetin hallinnassa kuin asiakkaiden hankekehityksen sujumisessa, sanoo Carunan myyntijohtaja Ilkka Möttönen.

Aurinkovoiman kasvu näkyy kyselyissä

Caruna on saanut liitettävyyskyselyitä erityisesti Lounais-Suomesta, jossa suurin osa kyselyistä koskee teollisen kokoluokan aurinkovoimahankkeita. Suurimmat hankkeet ovat jopa joidenkin satojen megawattien kokoisia. Kaikkiaan Carunalle on viime vuosina tullut teollisen aurinkovoiman liitettävyyskyselyitä yli 4 000 MW:n edestä.

Tällä hetkellä teholtaan suurimmat käytössä olevat aurinkovoimapuistot sijaitsevat Kemiönsaaressa ja Lohjalla.

— Aurinkovoimapuistojen toteutus käy helpoimmin alueilla, joissa on jo valmiit siirtoyhteydet ja sähköasemat sekä soveltuva kaavoitus ja hyvät rakentamisolosuhteet. Yhä enenevässä määrin puistojen yhteyteen suunnitellaan myös akkuratkaisuja, jotka voivat toimia myös sähköjärjestelmän reservimarkkinoilla. Etenkin akut auttavat tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa, mutta akut nostavat myös verkon kapasiteettitarvetta. Onkin tärkeää huomioida akkujen lisääntyminen verkon suunnittelussa ja kuormitusennusteissa, sanoo Ilkka Möttönen.

Erityisesti Etelä-Suomen ilmasto-olosuhteet ovat suotuisat aurinkovoimalle. Aurinkopaneelit tuottavat energiaa myös pilvipoutaisella säällä, ja optimaalinen tuotanto saavutetaan viileällä säällä. Suomen kesän valoisuus ja auringon säteilyn määrä mahdollistaa aurinkovoimalla tuotetun energian määrän, joka on verrattavissa jopa Pohjois-Saksan tuotantoon.

Aurinkovoiman kasvun myötä sähköverkon kehittäminen on keskeisessä roolissa. Caruna tekee yhteistyötä hankekehittäjien kanssa varmistaakseen sujuvan liitettävyysprosessin ja sähköverkon kapasiteetin riittävyyden. Tavoitteena on mahdollistaa uusiutuvan energian tehokas hyödyntäminen ja tukea Suomen energiasiirtymää kohti kestävämpää tulevaisuutta.