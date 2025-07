Jaska Tuominen on nimitetty Okmetic Oy:n henkilöstö-, vastuullisuus- ja viestintäjohtajaksi.

Tuominen on tietojenkäsittelytieteen ja tietoliikenteen diplomi-insinööri ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus erilaisista HR- ja johtotehtävistä puolijohde- ja teknologiayrityksissä, kuten Murata, Nokia ja MPY Palvelut. Hän on toiminut Okmeticin henkilöstöpäällikkönä vuodesta 2019 lähtien.

"Ura elektroniikan ja puolijohteiden parissa on ollut todella palkitsevaa. Työskentely globaalissa puolijohdeteollisuudessa voi toisinaan olla haastavaa, mutta se kannustaa myös sekä yksilöiden että organisaatioiden jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Okmeticin henkilöstön sitoutuminen ja asiantuntemus ovat menestyksemme kannalta ratkaisevan tärkeitä. Asiakkaat odottavat nykyään muutakin kuin korkealaatuisia tuotteita ja tehokasta tuotantoa. He odottavat myös vastuullista toimintaa ja sitoutumista kestävän kehityksen tukemiseen koko arvoketjussa. Minulla on kunnia ottaa vastaan tämä uusi rooli ja odotan innolla, että pääsen jatkamaan Okmeticin kasvu- ja vastuullisuusmatkan tukemista sekä edistämään kannustavaa ja dynaamista ympäristöä ammattitaitoiselle henkilöstöllemme.", Tuominen toteaa.

Okmeticin merkittävä, lähes 400 miljoonan euron investointi Vantaan Koivuhaan uuteen tehdaslaajennukseen on saatu valmiiksi, ja ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Investoinnin myötä Okmeticin tuotantokapasiteetin ja liikevaihdon odotetaan yli kaksinkertaistuvan ja henkilöstömäärän kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Investoinnin myötä yhtiö pystyy vastaamaan paremmin puolijohdeteollisuuden kasvaviin vaatimuksiin.

"Okmetic jatkaa kasvuaan, mistä osoituksena ovat suuret investoinnit uuteen kapasiteettiin. Tämä kasvu tarkoittaa merkittävää rekrytointia ja perehdytystä. Yhtiön sisältä tuleva Jaska Tuominen pystyy ottamaan nämä tärkeät vastuut vastaan viipymättä. Samalla haluan kiittää Markus Virtasta hänen horjumattomasta sitoutumisestaan Okmeticiin sekä pitkästä ja ansiokkaasta urasta yhtiössä", sanoo Okmeticin toimitusjohtaja Kai Seikku.