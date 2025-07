Päivittäinen pieni annos aspiriinia ehkäisee paksusuolisyöpää Lynchin oireyhtymää sairastavilla

Newcastlen yliopiston kliinisen genetiikan professori Sir John Burnin johtama CaPP3-tutkimus (Colorectal Adenoma/Carcinoma Prevention Programme 3) osoittaa, että matala annos aspiriinia (75–100 mg) on yhtä tehokas kuin aiemmin tutkitut suuremmat annokset ehkäisemään paksusuolisyöpää henkilöillä, joilla on Lynchin oireyhtymä (LS) – perinnöllinen alttius, joka lisää merkittävästi useiden syöpien, etenkin paksusuolen, kohdun, munasarjojen ja virtsaelinten syöpien riskiä. Keski-Suomen hyvinvointialue on johtanut Suomen CaPP3-tutkimusta.

Tutkimus rahoitettiin Cancer Research UK:n toimesta, ja siihen osallistui lähes 1900 henkilöä Isosta-Britanniasta, kolmesta Euroopan maasta, mukaan lukien Suomi (CAPP3FI) ja Australiasta. Tutkittavat saivat viiden vuoden ajan joko 75–100 mg, 300 mg tai 600 mg aspiriinia päivittäin. Tulokset osoittavat, että pienin annos vähensi syöpäriskiä yhtä paljon kuin suuremmat annokset ja aiheutti vähemmän haittavaikutuksia.

Asiantuntijoiden kommentit

Professori Sir John Burn:

"Olemme nyt osoittaneet, että aspiriini voi ehkäistä suolistosyöpää myös pienemmillä annoksilla, mikä vähentää haittavaikutusten riskiä ja tarjoaa tärkeää suojaa LS-oireyhtymän perineille. Englannissa tehdyn selvityksen mukaan vain neljännes heistä käyttää tällä hetkellä aspiriinia – liian moni jää ilman mahdollisuutta ehkäistä syöpää tehokkaasti."

Dr David Crosby, syövän ehkäisyn ja varhaisen toteamisen tutkimusjohtaja (Cancer Research UK):

"Syövän ehkäisy on syöpätutkimuksen Graalin malja. CaPP3 on mullistava esimerkki siitä, miten yksinkertainen keino, kuten pieni aspiriiniannos, voi merkittävästi vähentää syöpäriskiä korkean riskin henkilöillä."

Lääketieteen kärkiyksikkö keskellä Suomea

Suomalainen Lynchin oireyhtymä (LS) -tutkimus sai alkunsa Keski-Suomesta vuonna 1982, ja se oli silloin maailmanlaajuisestikin uraauurtavaa. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri toimi 1990-luvulta lähtien Lynchin syndrooma tutkimusrekisterin isäntäorganisaationa. Tutkimusrekisterin ja -ryhmän toiminta rahoitettiin tutkimusapurahoilla.

- Lynchin oireyhtymä (LS) -tutkimustoiminta on ollut merkittävästi kehittämässä syöpätutkimusta Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja myöhemmin Keski-Suomen hyvinvointialueella ja Sairaala Novassa. Seurannassa olevia, LS-oireyhtymän perineitä henkilöitä on Keski-Suomessa tunnistettu noin 100 ja sukuja parikymmentä. Meillä aloitettiin LS-tapausten systemaattinen seulonta suolisyöpään sairastuneiden joukosta jo 20 vuotta sitten, ja Jyväskylä onkin ollut yksi maan pioneereista kehittäessään suolisyöpäpotilaiden yksilöllistä hoitoa, kertoo CAPP3FI johtaja, Suomen LS-tutkimusrekisterin vastuulääkäri professori, tutkimusjohtaja Jukka-Pekka Mecklin Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Jyväskylästä myös organisoitiin sekä CAPP2- että CAPP3-tutkimusten Suomen osuus. Tutkimukset kestivät yhteensä 30 vuotta.

CaPP3-tutkimuksen tulokset esiteltiin 24.6.2025 Cancer Research UK:n kansainvälisessä syövän ehkäisykonferenssissa Lontoossa. Tutkijat käyvät nyt keskusteluja viranomaisten kanssa hoitosuositusten päivittämiseksi. Tavoitteena on saada aspiriinille virallinen käyttölupa syövän ehkäisyyn LS-oireyhtymässä.

-Tulemme jatkossa informoimaan LS-tutkimusrekisterin seurannassa olevia noin 1500 LS-potilasta, sanoo Mecklin.

CAPP-tutkimusten tausta