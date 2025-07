Gallant ja Revire yhdistävät voimansa – tavoitteena kasvu ja turvattu palvelukehitys

Gallant ottaa uuden askeleen kasvumatkallaan ja yhdistää voimansa suomalaisen Reviren kanssa. Nykyiset omistajat, Numera ja Monetra-yhtiöt, ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti kaikki Reviren osakkeet siirtyvät uudelle omistajalle kesän 2025 aikana.



Uudeksi omistajaksi tulee Revalence Oy, jonka taustalla ovat talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoava Gallant Group Oy sekä Gallantin yksityishenkilöomistajia. Järjestelyn tavoitteena on vahvistaa Reviren edellytyksiä kehittää toimintaansa muuttuvassa markkinatilanteessa ja turvata asiakkaille laadukkaat ja keskeytyksettä jatkuvat palvelut myös tulevaisuudessa.



Asiakkaiden olemassa olevat palvelusopimukset jatkuvat normaalisti. Uusi omistaja on sitoutunut myötävaikuttamaan siihen, että asiakkaat voivat halutessaan jatkaa palvelujen ostamista kuten tähänkin saakka.



“Meidän tehtävämme on ollut auttaa asiakkaitamme tulouttamaan saatavansa vastuullisesti, inhimillisesti ja tehokkaasti. Tämän muutoksen myötä työ jatkuu uudessa omistuksessa”, toteaa Reviren hallituksen puheenjohtaja Anette Vaini-Antila.



"Revire tuo Gallantille arvokasta osaamista ja vahvistaa strategista tavoitettamme laajentaa laskun elinkaaren palveluita. Yrityskaupan myötä saamme rinnallemme sitoutuneen tiimin ja hyvin hoidetun liiketoiminnan, johon uskomme vahvasti. Tavoitteemme on kehittää toimintaa pitkäjänteisesti yhdessä Reviren henkilöstön ja asiakkaiden kanssa", sanoo Gallantin Group CEO Tuomas Tahvanainen.



Omistajavaihdos toteutetaan hallitusti ja tiiviissä yhteistyössä nykyisten omistajien, uuden omistajan ja henkilöstön kesken. Siirtymä ajoittuu kesälomakauden jälkeiseen aikaan, mikä mahdollistaa rauhallisen ja suunnitellun muutoksen.