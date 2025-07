Opiskelijavalinnan tulokset julkaistu Turun yliopistossa

Turun yliopistoon haki kevään korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa yhteensä 35 094 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita oli 10 213. Hakukohteita Turun yliopistossa oli yhteensä 103 ja aloituspaikkoja oli tarjolla yli 3100.

Suosituimmat Turun yliopiston hakukohteet olivat kauppatieteet (Turun kampus, 6919 hakijaa), oikeustiede (5982 hakijaa), lääketiede (4122 hakijaa) ja psykologia (3519 hakijaa).

Todistusvalintojen tulokset julkaistiin toukokuussa. Yliopistojen uudistetut valintakokeet otettiin käyttöön tänä keväänä, ja yliopistot järjestivät yhdeksän kansallista, digitaalista valintakoetta aikavälillä 26.5.–6.6.2025.

Valintakokeiden kaikki tulokset Turun yliopiston osalta on julkaistu viimeistään 30.6.

- Uudet sähköiset valintakokeet ovat monilta osin nopeuttaneet kokeiden tarkastusprosessia ja siten saimme kaikki tulokset julki jo kesäkuun puolella, muutama päivä ennakoitua aiemmin. Varasijalle jääneiden hakijoiden tilanne voi elää vielä aina 5.8. klo 15 saakka, elleivät heidän hakukohteidensa aloituspaikat täyty ennen elokuun määräaikaa – kannattaa seurata Oma Opintopolku -palvelua siis, vinkkaa Mari Kähkönen, opiskelijavalinta ja hakijapalvelut -osaston päällikkö.

Hakijan on mahdollista ottaa paikka vastaan heti tulosten julkaisemisen jälkeen, mikäli hän on saanut paikan ensisijaisesta hakukohteestaan. Turun yliopiston paikkoja on 30.6. mennessä otettu vastaan lähes 1200.

Hakijat näkevät yhteisvalinnan tuloksensa valtakunnallisella Opintopolku.fi-sivustolla kirjautumalla Oma opintopolku -palveluun. Kaikki hakijat saavat Oma opintopolku -palvelun lisäksi tiedon valinnan tuloksesta myös sähköpostitse. Turun yliopisto ei julkaise valittujen nimiä omilla verkkosivuillaan.